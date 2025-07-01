陳謙文膝蓋流血、何美掛彩還對打！旅遊節目變搏命實境

陳謙文（右）、何美搭機檔東南亞旅遊。（三立提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕三立旅遊節目《飛吧！玩客Let's Go Flying》最新一集中，台八男神陳謙文與主持人何美飛往泰國喀比挑戰戶外極限運動，卻在拍攝過程中雙雙掛彩。兩人初次嘗試石灰岩攀岩便直攻高難度路線，何美因手臂摩擦受傷，陳謙文則膝蓋擦破流血，仍敬業完成挑戰。

陳謙文（左）、何美飛往泰國喀比挑戰戶外極限運動。（三立提供）

何美嘗試石灰岩攀岩。（三立提供）

陳謙文膝蓋擦破流血。（三立提供）

陳謙文回憶，「看到其他外國人卡在岩壁我就心虛了」，但看到何美成功登頂就激起鬥志，告訴自己不能輸。儘管手腳抽筋、體力耗盡，他仍咬牙攀上終點，直呼真的快斷氣。而面對高強度的泰拳訓練，他笑稱練完直接癱在地上，雖然辛苦卻也充滿成就感。

請繼續往下閱讀...

陳謙文（右）、何美挑戰泰拳訓練。（三立提供）

除了攀岩挑戰，泰拳訓練也是另一段難忘旅程。他笑說：「泰拳真的很有強度，一步步從基本動作學起，到最後直接上擂台對打，整個過程體力消耗超大。」尤其連續出拳的訓練要求一氣呵成、反覆十多次，讓他最後直接癱在地上，大喊「太爽快了」。

陳謙文（左）、何美參與獨木舟體驗。（三立提供）

節目還安排夜間透明獨木舟之旅，划過石灰岩島嶼與蝙蝠洞，船底燈光吸引魚群圍繞，畫面如夢似幻。陳謙文笑說：「雖然累到快划不回來，但這真的是人生必體驗的一趟冒險。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法