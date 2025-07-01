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小S神隱4個月 正面照意外流出「真實狀態曝光」

小S（右）在神隱4個月後，為力挺女兒Lily的畫展亮相。（翻攝自IG）小S（右）在神隱4個月後，為力挺女兒Lily的畫展亮相。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大S」徐熙媛2月初不幸因流感併發肺炎病逝，家屬們面對突如其來的噩耗悲痛欲絕，妹妹「小S」徐熙娣已暫別演藝圈逾半年，至今已4個月仍未宣布回歸主持工作。不過，外界始終關心小S的近況，所幸她近日為了二女兒「Lily」許韶恩的畫展宣傳，終於親自出席活動力挺，還被化妝師亞歷曝光當天的正面照，看得出氣色不錯，令粉絲安心不少。

小S（圖）被化妝師拍下當天出席女兒畫展的真實狀態。（翻攝自IG）小S（圖）被化妝師拍下當天出席女兒畫展的真實狀態。（翻攝自IG）

小S為力挺次女Lily許韶恩的首場畫展《Prey of Prey》，沈寂4個月終在29日開幕當日現身亮相，化妝師亞歷則拍下她出席畫展的美照，可見小S依舊留著招牌旁分短髮造型，身穿黑色休閒西裝外套搭配白色上衣，胸前還點綴一條項鍊，整體穿搭簡單卻不失個性，氣色、心情都相當不錯，顯示出她逐步走出喪姊陰霾，粉絲們也紛紛留言為她加油打氣。

Lily許韶恩的畫展《Prey of Prey》共展出 25 件作品，價格從1萬至10萬元不等，開展當天大部分作品就已售出，人氣驚人。除大女兒Elly因留學美國未能參加外，小S全家幾乎總動員到場給予支持，「黑人」陳建州、范瑋琪、蔡康永、賈靜雯、陶晶瑩等演藝圈好友也親臨共襄盛舉，展現超強人脈支持。

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