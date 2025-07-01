劉雨柔挺8月肚甜蜜二婚！曝不敵胡凱翔「猛烈追求」 愛情史看哭網

〔記者林欣穎／台北報導〕女星劉雨柔2023年與職籃明星胡凱翔陷入愛河，今年1月無預警宣布懷孕喜訊，今（1日）劉雨柔在社群開心宣布喜訊，甜蜜曬出登記照，並喊話「下一次就是來幫小花生辦戶口跟政府補助了」。

劉雨柔與職籃明星胡凱翔結婚登記。（翻攝自臉書）

劉雨柔憶起當時被對方追求好長一段時間，但覺得自己給不起任何人承諾，給不起「婚姻」，更給不起「未來」，不過胡凱翔始終對她猛烈追求，「當初也是抱持著走一步算一步的想法，看看時間會不會沖淡我心中的恐懼，一路走到了去年底，我們的人生突然被按下了加速鍵，在我們計畫之外外外外的『小花生』突然到來，讓我們都必須去正視這段關係和規劃未來。」

請繼續往下閱讀...

劉雨柔甜蜜登記。（翻攝自臉書）

劉雨柔感性表示：「未來的我們，一家三口，會擁有更多美好的生活和美好的回憶。」俏皮表示這之後可以不用叫對方孩子的爸，要改口叫老公了。而劉雨柔在文中分享的戀愛故事，也讓網友們直呼感動：「看完真的眼眶都濕了。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法