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娛樂 電視

劉雨柔點頭嫁了！挺8月肚樂喊：未來是一家三口

〔記者傅茗渝／台北報導〕女星劉雨柔2023年認愛職籃球星胡凱翔，今年1月劉雨柔宣布懷孕喜訊，還替肚子裡的寶寶取了乳名「小花生」。隨著預產期愈來愈近，即將卸貨的她，1日驚喜宣布結婚，雙喜臨門。

劉雨柔宣布點頭嫁胡凱翔。（翻攝自臉書）劉雨柔宣布點頭嫁胡凱翔。（翻攝自臉書）

劉雨柔透露，過去因一段失敗的感情封閉自己，「我知道我給不起任何人承諾，給不起『婚姻』，更給不起『未來』。」她回憶老公胡先生當時猛烈追求，自己卻對他「超級壞」，「不接電話、不回訊息、掛他電話、講話不耐煩⋯印象中～對他就是百般刁難+毫不在意」，但胡先生仍不放棄，多次對她說「如果他真的放棄了，就不會再有人這樣對我了」，她直呼對方是「很有自信的一個人」。後來，她決定給彼此一個機會，「看看時間會不會沖淡我心中的恐懼」。

劉雨柔挺8月肚，將迎一家三口新生活。（翻攝自臉書）劉雨柔挺8月肚，將迎一家三口新生活。（翻攝自臉書）

沒想到，去年底兩人的人生按下了加速鍵，「小花生突然到來，讓我們都必須去正視這段關係和規劃未來」，也讓她決定步入婚姻，「未來的我們，一家三口，會擁有更多美好的生活和美好的回憶。」

她感謝自己當初點頭答應，也謝謝花生的到來與老公的照顧：「謝謝自己，當初點頭給了彼此一次機會；謝謝花生，突然的到來讓我們都更有責任感；謝謝老公，不離不棄的照顧和容忍。」最後笑言：「老公內心慌張到在戶政事務所一直語無倫次，下一次就是來幫小花生辦戶口跟政府補助了。」

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