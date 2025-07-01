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娛樂 音樂

大咖天后公開上演「宮鬥劇」 製作人陳君豪傻眼「簡直賭俠大戰賭聖」

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲雙語歌后彭佳慧6月接連在小巨蛋舉辦「一路這樣愛過來」演唱會以及金曲獎的表演，2次的演出都大獲好評，被戲稱整個六月就是一場「鐵人三項」，彭佳慧說：「很開心自己的努力和團隊的努力有被大家看見，我是一個很幸運的歌手，還有機會在舞台上唱歌給大家聽，謝謝大家對演唱會的支持及對金曲表演的肯定。」

彭佳慧（左）、「吉那」楊淑喻對飆新單曲《捉迷藏》。（索尼提供）彭佳慧（左）、「吉那」楊淑喻對飆新單曲《捉迷藏》。（索尼提供）

演唱會上，她邀請好友「吉那」楊淑喻對飆快節奏的新歌《捉迷藏》，讓全場跟著兩位實力唱將的歌聲High起來，兩人妳來我往，如同上演「音樂宮鬥劇」般的精彩演唱，全部收錄在《捉迷藏》的Live MV中。

彭佳慧（左）、「吉那」楊淑喻對飆新單曲《捉迷藏》。（索尼提供）彭佳慧（左）、「吉那」楊淑喻對飆新單曲《捉迷藏》。（索尼提供）

捉迷藏由入圍今年金曲獎最佳新人獎的鄭雙雙創作，金曲獎製作人陳君豪操刀製作，歌曲中唱出身邊難免有那種會狂放冷箭的宮鬥高手，製作人陳君豪也讚美說：「兩位Diva的對飆，簡直是賭俠大戰賭聖那樣，同花打不打得過Full House？聽了就知！」

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