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娛樂 最新消息

Melody工作「臉部突發麻」 身體僵硬險昏厥曝內情

〔記者林欣穎／台北報導〕沈玉琳、Melody主持《11點熱吵店》，女星林佳儀在節目上分享剛出道時因為狂錄音、身體出狀況，有次竟在錄音室「石化」暈倒，Melody也透露過去曾有類似情況，突然身體發麻，眼前一片黑差點暈厥。

林佳儀分享某次在錄音室曾「石化」暈倒。（翻攝自YT）林佳儀分享某次在錄音室曾「石化」暈倒。（翻攝自YT）

林佳儀提到她剛出道的時期，要一年發兩張專輯，常到世界各地去宣傳，馬不停蹄地工作，當時錄到第二張專輯身體開始有些負荷不了，錄音前幾天腸胃炎，也因為這樣錄音的狀態並不好，製作人對錄音不滿意一直重來，當下林佳儀情緒一上來，出現了類似過度換氣症狀，她從高腳椅摔到地上，眼前天旋地轉、一片黑，身體體僵硬暈倒，緊急叫救護車送醫。

Melody曾在主持廣播節目時臉部發麻眼前一片黑。（翻攝自YT）Melody曾在主持廣播節目時臉部發麻眼前一片黑。（翻攝自YT）

Melody則分享有一年她還在做廣播節目，當時正在拚做人，提到過程要打很多藥，每天心情都很緊張，某次主持講到一半整個臉發麻，眼前一片黑，覺得氣上不來，身體還很僵硬，差點昏厥，「經紀人以為我血糖低，塞了一個甜點在我嘴裡，就打斷了我這個（狀態）。」

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