張本渝曝遭盜刷上萬 粉專1功能慘遭停用至今

本張本渝、陳妤演出大愛劇《假日到山裏來看你》。（大愛提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕大愛劇《假日到山裏來看你》7月1日將在大愛電視首播，由張本渝主演護理系老師「羅淑芬」，個性強悍被學生稱為「猛姊」，帶學生進入山區，為原住民提供「部落假日教室」服務。張本渝近日帶著飾演學生的陳沛冪（山豬妹）到《全民星攻略》宣傳。

張本渝曾遇盜刷慘賠上萬。（大愛提供）

節目中，談到反詐騙題目，張本渝雖未搶答，仍分享曾在粉絲專頁登廣告遭盜刷經驗，「本來幾2千塊，後來刷到上萬，好在被擋住」，但她也坦言，因每月信用卡帳單太大筆，最後也不確定是否有付款，至今粉專廣告功能仍遭停用。她答題時展現劇中「猛姊」上身，邏輯清晰，還搶下近半數答題權，陳沛冪一開始表現也不錯。

請繼續往下閱讀...

張本渝和陳沛冪到《全民星攻略》宣傳。（大愛提供）

陳沛冪因兒時在遊覽車叫賣特產成名，首次拍戲第一場就在遊覽車，讓她興奮想叫賣，卻被陳妤提醒「我們現在吃蔬食喔」，她立刻改口為戲宣傳。戲中兩人合作上山，拍攝期間陳沛冪還對陳妤告白「我是你的粉絲」，甚至組了後援會。陳妤為拉近距離，天天帶零食敲房門，雖然神聖光環下降，卻讓陳沛冪感動，拍完戲後還寫信感謝她。

本劇在花東拍攝3個月，配合花蓮慈濟科大響應蔬食、不用一次性餐盒，劇組備有環保飯盒與筷子，午餐時大家打飯、聊天，彷彿回到學生時代，但因餐盒太大常裝太滿，飯後都想午休再拍戲。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法