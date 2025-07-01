九條好漢在一班！陶晶瑩化身營站大姐 12位星兵挑戰身心極限

《九條好漢在一班》於8月2日正式登場。（台視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《九條好漢在一班》前導預告日前曝光，由「營站大姐」陶晶瑩旁白揭開序幕，完整呈現9位「星兵」從男孩蛻變成男人的軍旅過程，包括潘君侖、顏佑庭、孫其君、黃恩賜、阿夫、曾子余、林亭翰、孫綻、蓋瑞等星兵，在3位「星班長」黃鐙輝、陳樞育及雲朵姐姐的震感教育下，突破新訓中心種種關卡、有淚有笑，是台灣「首創」入伍新兵訓練的實境綜藝節目。

《九條好漢在一班》中突破種種關卡。左為林亭翰、右為阿夫。（台視提供）

《九條好漢在一班》，由台視、文化內容策進院、LINE TV共同出品，並榮獲文化部113年度電視及新媒體內容製作補助，節目全程於台中成功嶺基地拍攝，打破過往實境節目「拍完就收班」的操作慣例，全體12位星兵與星班長更實地進駐成功嶺，大夥手機全程收繳、無經紀人陪同，完全比照正式軍中作息，接受高強度訓練、挑戰身心極限。

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《九條好漢在一班》於8月2日正式播出。（台視提供）

本節目更融合戲劇創作思維，由金鐘編劇王卉竺、導演陳保中與製作人陳芒聯手打造，王卉竺曾以《麻醉風暴》榮獲第50屆金鐘獎「迷你劇集／電視電影編劇獎」殊榮，所編寫的軍教劇《新兵日記》也創下高收視，為了《九條好漢在一班》，她特別進行長達5個月的田野調查，深入訪談所有星兵與星班長，為節目角色與情節鋪陳奠定紮實基礎。

星兵抱著忐忑心情入伍。左起為潘君侖、孫綻、林亭翰、黃恩賜、孫其君、顏佑庭、阿夫、曾子余、蓋瑞。（台視提供）

陶晶瑩化身營站大姐。（台視提供）

導演陳保中出身軍旅世家，曾以《黑瞄知情》入圍第56屆金鐘獎「戲劇節目導演獎」，他對軍中生活細節瞭若指掌，拍攝現場超過20台攝影機全程跟拍，尤其像是入伍訓練中著名的五百障礙，他表示：「星兵跑一趟，攝影師要跟著跑三次，還不能比他們慢，體力跟技術都要撐住！」

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