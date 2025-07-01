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娛樂 音樂

柔道金牌放話摔阿信 金鐘女星收香菜蛋糕嚇喊：先摔我

〔記者陳慧玲／台北報導〕曾獲得金鐘獎的琳誼6月28日過生日，隔天在SUB LIVE舉辦「名偵探琳誼」生日演唱會，幸運邀請金曲歌王蕭煌奇和她合唱由阿信擔任製作人的新歌《帶你去逛街》。

琳誼舉辦生日演唱會，獻唱新歌。（相映音樂提供）琳誼舉辦生日演唱會，獻唱新歌。（相映音樂提供）

蕭煌奇送上香菜蛋糕給琳誼，兩人也首度同台合唱《帶你去逛街》，琳誼談到：「真的非常感謝蕭煌奇老師給我這個機會，我覺得自己很幸運！煌奇老師不愧是金曲歌王，寫歌、唱歌都很厲害，一開口就是讓人起雞皮疙瘩的程度。」

琳誼（左）舉辦生日演唱會，收到蕭煌奇送上香菜蛋糕。（相映音樂提供）琳誼（左）舉辦生日演唱會，收到蕭煌奇送上香菜蛋糕。（相映音樂提供）

近期五月天正在大巨蛋開唱，蕭煌奇揪琳誼向阿信喊話，「我們下一次去大巨蛋唱給他聽，我們兩個去大巨蛋當他的特別來賓。」琳誼聽了直呼：「我不敢！」蕭煌奇拿出他前陣子勇奪世壯運柔道金牌的霸氣口吻說：「妳不敢是不是，妳不敢我摔他！」琳誼被嚇到不知所措，趕緊跟蕭煌奇說：「你先摔我好了。」

琳誼（左）和蕭煌奇合唱，互動逗趣。（相映音樂提供）琳誼（左）和蕭煌奇合唱，互動逗趣。（相映音樂提供）

蕭煌奇當場拒絕：「我不行，妳是女生，妳摔了會粉身碎骨！」無厘頭對話讓全場笑翻。阿信看到影片則在社群回覆：「蕭老師柔道冠軍耶，怕！」

琳誼演唱會也獻唱新專輯《名偵探琳誼 My Ring World》歌曲，和她合唱《純愛戰士》的怕胖團主唱閃亮原本在台下欣賞，臨時被琳誼喊上台合唱，多了一位彩蛋嘉賓。

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