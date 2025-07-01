呂秋遠老奸巨猾？ 李怡貞虧受精卵沒感情

呂秋遠私生子風波延燒多時，低調好一陣子近日悄悄浮出水面。（資料照，記者王文麟攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台北地檢署偵辦一起靈骨塔詐欺案，4月指揮刑事局等單位發動搜索，訊後將吳姓女主嫌聲押禁見獲准，但經追查發現知名網紅女律師「仙塔」李宜諪除涉洩漏偵查秘密外，更涉通知吳女友人將她名下豪車過戶以防止被檢警扣走，檢警昨（30）日搜索李宜諪等人住處、律師事務所，並約談李及律師趙浩程、蔡沅諭，訊後依洗錢、洩密諭令李70萬元交保。

妙的是，律師呂秋遠日前捲入與律師林沄蓁交往生子，雙方為了小孩對簿公堂成為熱門話題，他沉寂好一段時間，近日被發現悄悄浮出水面，在臉書PO出米苔目最新文章，提及基隆和平島市場54年的米苔目攤歇業消息，訴說兒時與父母回憶，並分享記憶裡味道，不料反遭網友狠酸：「米苔目有感情，受精卵沒感情。」

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今（1）日上午10時左右，另一知名律師李怡貞打趣在臉書發文虧她口中「兒子」昨天趁著仙塔律師被抓發了一篇米苔目的文，笑稱「老奸巨猾真的是」，李怡貞接著細數他文中對於米苔目的關懷、喜愛、不捨、懷念，都遠勝過受精卵。

發文最後，李怡貞給了結論：「米苔目＞粉粿＞芋圓＞小湯圓＞受精卵。」稱她就是那種標準討厭媳婦也氣自己兒子的那種地獄婆婆，「黃鴕鳥當然針對我，大家要理解。」

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