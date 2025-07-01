晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

曾馨瑩首接代言曝新身分！霸氣捐「8位數酬勞」

〔記者林欣穎／台北報導〕永齡基金會創辦人夫人曾馨瑩最近多了「逆時真PROFHILO形象大使」新頭銜，在台灣首屈一指的生技公司總裁「十」顧茅廬、鍥而不捨的邀請下，歷經9個月的審慎評估、親自研究資料、確認產品不僅安全且能對燒燙傷、乾癬患者提供有效幫助，曾馨瑩點頭接下任務，扣除人事成本支出後捐出八位數酬勞，幫助燒燙傷與特殊皮膚需求的病患，用愛心帶大家回到各自心中的最美時刻。

曾馨瑩擔任品牌形象大使。（逆時真PROFILO提供）（記者林欣穎攝）曾馨瑩擔任品牌形象大使。（逆時真PROFILO提供）（記者林欣穎攝）

長期投身慈善的曾馨瑩，除了平常做公益，自2016年起更於每年生日啟動「1111慈善計畫」，捐助早產兒及燒燙傷顏損孩童。她也是「永恆馨光計畫」的重要支持者，藉由影響力為社會發聲。第一次收到生技公司邀請她擔任「逆時真PROFHILO形象大使」。

曾馨瑩深入研究，親自上網查詢資料、與品牌深入對談。曾馨瑩表示：「首先我一定要確認產品的安全性；其次，我把個人的酬勞捐出，和品牌一起做公益。」

曾馨瑩和朋友們聚會最常被問的問題就是：「你平常是如何保養的？為什麼你皮膚那麼亮？眼睛完全沒有魚尾紋？」就連為品牌拍攝當天，她也只是簡單上了淡妝就入鏡，一整天拍完平面形象照與影像廣告，從早到晚10幾個小時不僅沒脫妝、也幾乎不用補妝，連化妝師都驚嘆她的皮膚保水度。

被問到如果人生可以逆時針回到某一個時期，會想逆轉回哪一個場景？曾馨瑩說：「應該是學生時代吧，因為舞蹈真的是我一生最愛的一件事，學生時期學跳舞的那段日子，每天接觸自己最喜歡的事物、無憂無慮，跟同學之間有很多美好的單純回憶。也許我們都回不去歲月，但可以努力『逆轉回最美時刻，也幫助他人重生』。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中