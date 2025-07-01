曾馨瑩首接代言曝新身分！霸氣捐「8位數酬勞」

〔記者林欣穎／台北報導〕永齡基金會創辦人夫人曾馨瑩最近多了「逆時真PROFHILO形象大使」新頭銜，在台灣首屈一指的生技公司總裁「十」顧茅廬、鍥而不捨的邀請下，歷經9個月的審慎評估、親自研究資料、確認產品不僅安全且能對燒燙傷、乾癬患者提供有效幫助，曾馨瑩點頭接下任務，扣除人事成本支出後捐出八位數酬勞，幫助燒燙傷與特殊皮膚需求的病患，用愛心帶大家回到各自心中的最美時刻。

曾馨瑩擔任品牌形象大使。（逆時真PROFILO提供）（記者林欣穎攝）

長期投身慈善的曾馨瑩，除了平常做公益，自2016年起更於每年生日啟動「1111慈善計畫」，捐助早產兒及燒燙傷顏損孩童。她也是「永恆馨光計畫」的重要支持者，藉由影響力為社會發聲。第一次收到生技公司邀請她擔任「逆時真PROFHILO形象大使」。

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曾馨瑩深入研究，親自上網查詢資料、與品牌深入對談。曾馨瑩表示：「首先我一定要確認產品的安全性；其次，我把個人的酬勞捐出，和品牌一起做公益。」

曾馨瑩和朋友們聚會最常被問的問題就是：「你平常是如何保養的？為什麼你皮膚那麼亮？眼睛完全沒有魚尾紋？」就連為品牌拍攝當天，她也只是簡單上了淡妝就入鏡，一整天拍完平面形象照與影像廣告，從早到晚10幾個小時不僅沒脫妝、也幾乎不用補妝，連化妝師都驚嘆她的皮膚保水度。

被問到如果人生可以逆時針回到某一個時期，會想逆轉回哪一個場景？曾馨瑩說：「應該是學生時代吧，因為舞蹈真的是我一生最愛的一件事，學生時期學跳舞的那段日子，每天接觸自己最喜歡的事物、無憂無慮，跟同學之間有很多美好的單純回憶。也許我們都回不去歲月，但可以努力『逆轉回最美時刻，也幫助他人重生』。」

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