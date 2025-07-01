仙塔律師涉靈骨塔詐騙案被拘提 昔自豪「收入沒上限」

網紅「仙塔律師」李宜諪因涉靈骨塔詐騙案遭拘提，最終以70萬交保。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕以分享法律知識走紅的網紅律師「仙塔律師」李宜諪，6月30日因涉入靈骨塔詐騙案遭台北地檢署拘提，晚間複訊後，檢方依違反《刑法》洩密罪及《洗錢防制法》諭令70萬元交保，並限制出境、出海。事發過後，有網友翻出仙塔律師過去曾稱「律師收入沒有上限」的影片，展開討論。

仙塔律師曾表示，律師若是自行接案，薪水會沒有上限。（翻攝自IG）

仙塔律師曾在短片中公布律師、法官、檢察官的真實薪資，她提到法官和檢察官年薪會破百萬，但還是有一定上限，至於律師，實習期間薪水為3、4萬，熬過5個月變正式律師後，薪水也才落在5至7萬，不過若是自行接案或自己開事務所，「薪水就是沒有天花板的」，不過需要懂得行銷，閒暇時也要不斷精進自己。

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在社群上形象正面的仙塔律師，如今卻因涉詐被逮，令人不勝唏噓。網友也湧入留言區嘲諷，「沒有道德底線，收入當然沒上限了」、「可惜了，學歷那麼好卻跑去幫詐騙集團做事」、「原來叫仙塔是先弄靈骨塔的意思」。

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