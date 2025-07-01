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娛樂 電視

白癡公主遇「術後驟逝案例」大爆哭 李銘順受打擊：不能有情緒

〔記者林欣穎／台北報導〕李銘順、李銘忠公視實境節目《歐吉桑騎士-阿順阿忠的中年危機》最新一集前進台東，造訪東部第一家非營利的野生動物醫院「野灣」，與特別嘉賓」白癡公主」痴痴一同擔任實習生。首度參與實境節目的痴痴表示：「演戲喊卡可以休息，實境是沒給你喘息機會，除了上廁所。拍實境節目的人就是瘋子！你們都不好好吃飯睡覺！」

白癡公主見證小猴子手術後仍宣告不治爆哭。（公視提供）白癡公主見證小猴子手術後仍宣告不治爆哭。（公視提供）

順忠兄弟與痴痴在動物醫院分頭參與餵養動物、籠舍佈置清潔，協助了一隻重傷的小猴子的手術，更幫忙台灣黑熊更換住所。後續再前往部落，三人搭檔以幽默的行動劇形式，宣導遇見台灣黑熊的注意事項。

李銘忠印象中一大震撼是要親手剪碎小雞，「因為有些動物是肉食，比如小老鷹不是吃飼料，是養雞場的小雞死掉之後，從那裡買過來的一堆。然後要拿剪刀一塊一塊剪下來。以前看雞販殺雞都沒那麼殘忍，可是剪那個小雞，從頭一塊一塊剪，剛開始真的很不忍。」

痴痴在節目中一度大爆哭，就因為手術後仍驟逝的小猴子，她說：「進猴子『育嬰室』餵奶，大概有許多特徵跟人類太相近，餵食猴子就像在照顧小baby。後來得知有隻需要急救的猴孩子，心想一般小朋友看個醫生就會好。但隔天得知小猴子上天堂後，迅速進入悲傷五階段的第一階段？同樣地看到野灣的工作人員迅速進入工作狀態，沒時間傷心，還有其他動物的照顧和急救要做。他們不是冷感，是不能將情緒放在工作上。」

白癡公主（中）參與李銘順（左）、李銘忠公視實境節目。（公視提供）白癡公主（中）參與李銘順（左）、李銘忠公視實境節目。（公視提供）

李銘順全程伴隨小猴子手術協助測量心跳，他同樣受到其驟逝而打擊，他如今回想：「這種工作需要排開一般人的情緒，他們都是以專業的心態，不可以有太多個人情緒，也需要一點勇氣和耐心。」

李銘忠說：「醫院的工作人員們對每一個小動物的照顧真的無微不至，我非常敬佩。光是一隻小鳥的心情都會被照顧，不去打擾牠，不刺激到牠。」

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