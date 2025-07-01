晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

被扯生前逼陳寶蓮拍三級片 蔡瀾助理氣炸反擊

蔡瀾上個月25日在香港養和醫院安詳過世。（翻攝自微博）蔡瀾上個月25日在香港養和醫院安詳過世。（翻攝自微博）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕與金庸、倪匡、黃霑並列為「香港四大才子」之稱的香港知名作家蔡瀾，上個月25日在養和醫院安詳過世，享壽83歲，近日爆出傳聞蔡瀾當年逼迫已故女星陳寶蓮拍攝 三級片《燈草和尚》，對此，蔡瀾助理楊翱氣炸發出4點聲明反擊。

楊翱發文列出4點駁斥不實謠言，表示自己當年才7歲，只能從現有資料分析，他說，陳寶蓮1973年出生，《燈草和尚》拍攝於1992年，當時她已年滿18歲，並非未成年；其次，「《燈草和尚》工作人員名單中，根本沒有蔡瀾名字，為何傳聞會與他扯上關係？」據他了解，蔡瀾僅監製《一眉道人》、《B計劃》等片，從未參與《燈草和尚》。

陳寶蓮生前拍了多部三級片而被定型。（翻攝自網路）陳寶蓮生前拍了多部三級片而被定型。（翻攝自網路）

第三點，外界質疑陳寶蓮當年簽約過程，楊翱稱從未聽過類似傳言，「反而蔡瀾去世後，才突然出現這些說法，不免讓人懷疑是否有人刻意借題發揮，博取關注。」

第四點，楊翱質疑陳寶蓮2002年過世，而蔡瀾自2010年開始使用社群網站，「為何先生去世後不足一周，卻突然傳這消息？」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中