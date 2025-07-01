被扯生前逼陳寶蓮拍三級片 蔡瀾助理氣炸反擊

蔡瀾上個月25日在香港養和醫院安詳過世。（翻攝自微博）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕與金庸、倪匡、黃霑並列為「香港四大才子」之稱的香港知名作家蔡瀾，上個月25日在養和醫院安詳過世，享壽83歲，近日爆出傳聞蔡瀾當年逼迫已故女星陳寶蓮拍攝 三級片《燈草和尚》，對此，蔡瀾助理楊翱氣炸發出4點聲明反擊。

楊翱發文列出4點駁斥不實謠言，表示自己當年才7歲，只能從現有資料分析，他說，陳寶蓮1973年出生，《燈草和尚》拍攝於1992年，當時她已年滿18歲，並非未成年；其次，「《燈草和尚》工作人員名單中，根本沒有蔡瀾名字，為何傳聞會與他扯上關係？」據他了解，蔡瀾僅監製《一眉道人》、《B計劃》等片，從未參與《燈草和尚》。

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陳寶蓮生前拍了多部三級片而被定型。（翻攝自網路）

第三點，外界質疑陳寶蓮當年簽約過程，楊翱稱從未聽過類似傳言，「反而蔡瀾去世後，才突然出現這些說法，不免讓人懷疑是否有人刻意借題發揮，博取關注。」

第四點，楊翱質疑陳寶蓮2002年過世，而蔡瀾自2010年開始使用社群網站，「為何先生去世後不足一周，卻突然傳這消息？」

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