到底多難念？金曲「華蟻」ㄆ一ㄚˇ音瞬間 天王天后中招

〔記者王靖惟／台北報導〕第36屆金曲獎上週六圓滿落幕，典禮最催淚時刻，莫過於方大同遺作專輯《夢想家》奪下評審團獎，同時典禮上也有趣味與爆笑、尷尬時刻，歌手許富凱訪問最佳男女歌手入圍者的橋段精簡流利、尷尬好笑不尬聊博得掌聲，但突如其來一句「五位入圍者都還沒得過『華蟻』男歌手」，猝不及防的ㄆ一ㄚˇ音全場爆笑，趣味橫生。

許富凱突如其來一句「五位入圍者都還沒得過華蟻男歌手」，ㄆ一ㄚˇ音一出全場爆笑。（畫面由台視提供）

第36屆金曲獎今年執行六角引言人模式，最後一位引言人許富凱擔任訪問最佳男女歌手入圍者的工作，為掌控時間必須精簡控制受訪者言論，好笑不硬聊的風格搏得大家喜歡，但是訪問男歌手前的一句「今年的男歌手五位入圍者都還沒得過『華蟻』男歌手」造成全場爆笑。

請繼續往下閱讀...

許富凱發現自己ㄆ一ㄚˇ音後還立刻補救「華蟻？不好意思，華語男歌手！」最後還用台語大喊一聲「哇就緊張ㄟ啦」以機智趣味帶過尷尬爆笑時刻，網友們看到都報以好評，認為許富凱可愛不做作，紛表示「這段訪問可以重看好幾次!」

天后蔡依林也曾在金曲獎脫口「今年最佳國蟻專輯獎入圍的有...」。（第31屆金曲獎｜頒獎典禮 Live 直播）

無獨有偶，天后蔡依林擔任金曲第31屆最佳國語專輯獎頒獎人時，也曾脫口「今年最佳『國蟻』專輯獎入圍的有......」、揭曉獎項時「也是重複了一次「最佳『國蟻』專......專輯獎」發現自己發音錯誤後，也立刻糾正自己，還自嘲說怎麼自己也會緊張呀，隨即從容揭曉獎項。

Alin也是在第35屆金曲獎在頒發最佳華語專輯獎時，大喊「最佳華蟻專輯獎，得獎的是…」，隨後掩嘴大笑。（第35屆金曲獎｜頒獎典禮 Live 直播）

另外天生歌姬Alin也是在頒發第35屆金曲獎最佳華語專輯獎時，大喊「最佳『華蟻』專輯獎，得獎的是…」隨後也是發現自己凸槌，在台上尷尬不已，隨後掩嘴大笑，之後重新宣布獎項，但台下觀眾已經笑翻，全場洋溢歡樂笑聲，大家也都表示Alin頒獎實在太可愛，快被她笑死，認為她的ㄆ一ㄚˇ音為全場帶來的高潮，緩解了緊張的氣氛。

但究竟「華語」兩字到底多難念呢？金曲獎上不少天王天后敗在這兩個字，恐怕也給後續頒獎者提醒，下次遇到「華語系列」獎項時，要小心謹慎不要再ㄆ一ㄚˇ音了。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法