英變裝皇后The Vivienne猝逝享年32歲 遺體泡水死因出爐

The Vivienne才華洋溢，1月初傳出不幸過世消息，享年32歲。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕英國變裝皇后The Vivienne（本名James Lee Williams詹姆斯李威廉斯）今年1月初傳出不幸過世消息，享年32歲，其死因今（1）日出爐。

綜合外電報導，The Vivienne死因調查報告出爐，他生前因使用氯胺酮導致心跳呼吸驟停。據調查，氯胺酮是一種解離性麻醉藥，醫療上用於麻醉誘導和維持，也可用於治療憂鬱症和作疼痛管理。

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報導指出，The Vivienne遺體被發現泡在浴缸多日，身邊遺留5個已使用過的氯胺酮袋子，驗屍官表示：「他死因為一場意外，疑似服用氯胺酮，但他沒打算結束生命。」

The Vivienne生前曾在《魯保羅變裝皇后秀（RuPaul's Drag Race）》英國版獲冠軍，並在2022年赴美參加《魯保羅變裝皇后秀》全明星第七季，精湛實力有目共睹，IG有65.7萬粉絲追蹤。

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