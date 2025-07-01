疑遭黑粉惡意竄改飛機餐！愛莉莎莎氣炸：我真的被整到欸

愛莉莎莎近年陸續在曼谷、杜拜等地置產產，常往返各地旅遊兼看房。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber愛莉莎莎近年陸續在泰國、阿拉伯聯合大公國等地置產產，近期常往返各地旅遊兼看房，昨（30）日愛莉莎莎在限時火大抱怨，她連續兩趟飛行中的機上餐點都被改成意想不到的東西，經粉絲提醒才意識到，可能是她不慎在登機前洩漏了登機證的資訊，才讓有心人士有機會惡意竄改。

愛莉莎莎連兩趟飛行的餐食都遭竄改，疑是黑粉所為。（翻攝自IG）

愛莉莎莎30日晚間在IG限時表示，先前在杜拜飛香港的飛行中，她的飛機餐被改成「液體餐」，讓原本很期待飛機餐食的她相當傻眼，只好強硬跟空服員表示「我不要液體餐，我要雞」；後來又在香港飛回台北時，被改成「印度素」，好在隔壁乘客願意放棄自己那份飛機餐，愛莉莎莎才不至於挨餓。

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愛莉莎莎限時發出不久後，有粉絲提醒她「Threads上有很多粉絲看到妳的登記證資訊，就說要惡搞妳的飛機餐，不知道是不是真的」，這下她才意識到，應該確實是登機證上面的QRcode外洩了，才讓黑粉有機可趁。

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