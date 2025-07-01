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呂秋遠疑趁仙塔律師翻車試水溫 發米苔目文遭酸

呂秋遠昨被發現悄悄浮出水面，PO出米苔目文。（翻攝自呂秋遠臉書）呂秋遠昨被發現悄悄浮出水面，PO出米苔目文。（翻攝自呂秋遠臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台北地檢署偵辦一起靈骨塔詐欺案，4月指揮刑事局等單位發動搜索，訊後將吳姓女主嫌聲押禁見獲准；經追查發現知名網紅女律師「仙塔」李宜諪除涉洩漏偵查秘密外，還涉通知吳女友人將她名下豪車過戶以防止被檢警扣走，檢警昨（30）日搜索李宜諪等人住處、律師事務所，並約談李及律師趙浩程、蔡沅諭，訊後依洗錢、洩密諭令李70萬元交保。

特別的是，同樣身為律師的呂秋遠日前捲入與律師林沄蓁交往生子，雙方為了小孩對簿公堂成為熱門話題，暖男人設一夕崩壞。沉寂一段時間，呂秋遠昨被發現悄悄浮出水面，PO出米苔目文，竟遭被狠酸：「米苔目有感情，受精卵沒感情。」

知名網紅律師「仙塔律師」李宜諪（圖左）涉洩密移送北檢複訊。（記者王定傳攝）知名網紅律師「仙塔律師」李宜諪（圖左）涉洩密移送北檢複訊。（記者王定傳攝）

律師界昨爆出仙塔律師醜聞後，呂秋遠晚間悄悄發布最新文章，提及基隆和平島市場54年的米苔目攤歇業消息，訴說兒時與父母回憶，並分享記憶裡味道。

然而呂秋遠在最新文章絕口不提私生子風波，但滿是對米苔目攤的不捨之情，網友不領錢狠酸「米苔目有感情，受精卵沒感情」，還有網友表示「用米苔目復出不錯喔」、「我就在想怎麼會是米苔目，一看就是知道測試水溫」。

不過也有支持呂秋遠網友，樂見回歸復出發文，「呂律師很開心又看到你的發文」、「律師，您回來了」、「一碼歸一碼！！能看到呂大發文分析有關政治、感情、教育、生活等等瑣事，就是最聰明且幸福的人」。

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