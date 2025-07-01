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娛樂 最新消息

藏海傳播放量破24億 肖戰慶功宴調皮在大導頭上比YA

肖戰（後排右）參加《藏海傳》慶功宴，開心和黃覺（後排中）在大導鄭曉龍（前排左三）頭頂比ＹＡ！（翻攝自網路）肖戰（後排右）參加《藏海傳》慶功宴，開心和黃覺（後排中）在大導鄭曉龍（前排左三）頭頂比ＹＡ！（翻攝自網路）

胡妃貞／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕肖戰主演《藏海傳》突破24億播放量，是今年上半年最賣座的電視劇，《藏海傳》慶功宴原計畫六月底舉辦，但因肖戰拍攝《諜報上不封頂》，需要每天12小時高強度趕戲，最終劇組全員協調檔期，硬在受邀參加白玉蘭頒獎典禮後，擠出了聚會的時間。

《藏海傳》導演與演員排除萬難合體慶功。（翻攝自網路）《藏海傳》導演與演員排除萬難合體慶功。（翻攝自網路）

這場慶功宴沒有奢華排場，沒有紅地毯和鎂光燈，低調的就像一場老友聚會，處處透著接地氣的溫暖，特製的慶功蛋糕暗藏了劇中的皮影元素，出席的有現身白玉蘭頒獎的導演鄭曉龍與曹譯文、演員黃覺、邢岷山、喬振宇、白冰等，還有趕完戲到場的肖戰。

這次非公開的聚會照片，是從網路朋友圈發酵傳出的，照片裡肖戰頂著新劇《諜報上不封頂》的短髮帥氣造型現身，雖然是一身休閑裝站在後排，卻還是相當耀眼，黃覺則是一身黑色穿搭，低調配了一個漁夫帽，更絕的是肖戰和黃覺兩人拍照時，偷偷在導演鄭曉龍的頭頂比耶，被粉絲笑說是30歲頂流的幼稚。

肖戰忙著《諜報上不封頂》的拍攝作業。（翻攝自網路）肖戰忙著《諜報上不封頂》的拍攝作業。（翻攝自網路）

肖戰因新戲劇組任務繁重，參加完《藏海傳》的慶功宴後，也將迅速投入到諜戰劇《諜報上不封頂》的拍攝中。肖戰離場時，蹲守的粉絲一句「回酒店了，大家可以安心睡了」，瞬間引爆笑點。

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