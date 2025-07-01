（微雷）《魷魚遊戲3》為何悲慘結尾？導演黃東赫親上火線回應

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕《魷魚遊戲3》上線後，悲慘結局引發熱議，導演黃東赫昨（6月30日）接受韓媒訪問，親曝第三季結局背景，他認為世界變得殘酷、刻薄，為了讓年輕世代保留希望和夢想，必須有所作為。

《魷魚遊戲3》結局令人出乎意料，不少觀眾看了心情鬱悶，黃東赫說，原本打算以美好結局收尾，讓李政宰飾演的成奇勳在遊戲中勝出，回到美國和女兒重逢，但在編寫劇本過程，發現社會不平等、經濟和氣候等多重危機，導致世界變得混亂，越來越難以生存，因此決定改寫結局。

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《魷魚遊戲》導演黃東赫解釋為何第三季以悲劇收尾。（Netflix提供）

在黃東赫筆下，成奇勳並非英雄，而是和大家一樣的普通人，他沒有過關斬將的能力，因此讓部分觀眾感到著急，「即使如此，我認為能改變世界的是多數的『普通人』，而非少數政治領導者。」

之所以選擇安排嬰兒「參賽」，黃東赫認為年輕世代充滿夢想、保留希望，嬰兒象徵「未來」以及「未來世代」，如同世上僅存的「良知」，和打造魷魚遊戲系列的初衷產生共鳴，因此選擇了最終故事的方向。

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