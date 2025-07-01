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62歲黃安自認看淡生死 駐德代表謝志偉：不安X心！

黃安在台灣待不下去，轉赴中國演藝圈發展。（翻攝自微博）黃安在台灣待不下去，轉赴中國演藝圈發展。（翻攝自微博）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕62歲資深男星黃安長居中國，被視為「舔中藝人」，日前宣布出家更透露自己朝聖中國佛教聖地「普陀山」且語氣轉為祥和並高談佛理，許多人都以為他轉性了，黃安竟又說出實話，原來是因為2年前他曾突然失明、失聲，所以趕緊抱佛腳。

此外，黃安也透露自己過去30年來曾2度病危且被台灣人討厭，但依舊維持樂觀態度，甚至表示自己不債留人間，已解決所有貸款和負債，並和家人交代好遺言，「萬一我掛了，那些身外之物如何處理」，看淡生死。

今（1）日一早，曾主持過民視談話節目《頭家來開講》的駐德代表謝志偉在臉書發文表示：「不安X心的黃安，我們何其幸運，趕上生活在中華民族偉大復興的時代。如果我『不幸』還要再來一次，此生無悔入華夏，來生願在種花家！」

謝志偉接著點名良心不安的公安：「你們何其不幸，偏偏趕上中國共產黨尾大不掉的時代。如果我『不幸』還要再來一次，此生後悔入了黨，來生願在拔草家。」

最後謝志偉說：「直覺那個管長肉的在肖想，黃安可能空出來的位子；人不是豬，有吃有喝有得睡就好。豬有價格，人有價值。」

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