網紅仙塔律師70萬交保 同行嘆「可惜了」

知名網紅律師「仙塔律師」李宜諪（圖左）涉洩密移送北檢複訊。（記者王定傳攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台北地檢署偵辦一起靈骨塔詐欺案，今年四月指揮刑事局等單位發動搜索，訊後將吳姓女主嫌聲押禁見獲准；經追查發現，知名網紅女律師「仙塔」李宜諪除涉洩漏偵查秘密外，還涉通知吳女友人將她名下豪車過戶以防止被檢警扣走，檢警昨搜索李宜諪等人住處、律師事務所，並約談李及律師趙浩程、蔡沅諭，訊後依洗錢、洩密諭令李七十萬元交保。

對此，律師林智群今（1）日凌晨1時左右在臉書發文說：「某網紅律師，87年次（27歲），律師證號是111年開頭，目前查到的法院判決是89件。」接著表示，這些資訊顯示幾個事情：

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1.她24歲就考上律師，算是年少有成。

2.才執業不到3年，結案數89件（還不包含地檢署案件），一年至少30件，以年輕律師而言，算是業務量很不錯了！

3.臉書10萬人追蹤、IG有20萬人追蹤（口條清楚、長得不錯還是很有優勢的！），這個流量是很棒的案源基礎跟護城河，穩穩的做，只會越來越好。

林智群最後給了3個字：「可惜了。」底下引起網友熱議留言「她可以轉行」、「嗯，可惜了。前十年這條路的累積都白費了」、「不用擔心她啦！既然是以網紅當重心，就拔掉她律師資格，好好安心去當網紅」、「她才27歲喔！！真的很美」，更有人留言問：「會撤照嗎？」

「仙塔律師」李宜諪為言亭國際法律事務所主持律師，在網路以「仙塔律師」經營Tik Tok、IG、臉書粉專、YouTube等，IG粉專就有22萬粉絲，經常錄製、分享上網不少法律常識影片。

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