疲老闆深夜公開老婆出軌證據 怒嗆「看妳要裝多久」

疲老闆與妻子互相痛訴對方出軌。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅零食電商「疲老闆」2月底甫傳出公司跳票欠2億債務，之後更與網紅鳳梨爆發口水戰，稱對方設局害他整間公司整碗被端走。

昨（30）日疲老闆連發6篇文章，控訴老婆長期紅杏出牆，並將3名男性的名字、照片，合成靈堂圖案含淚控訴：「從沒想過有一天，妳會用這樣的方式，把我整個人摧毀。」王姓妻子則反擊稱疲老闆也出軌，堅稱自己也為家庭及公司隱忍。

請繼續往下閱讀...

疲老闆看到妻子發文更火大，昨晚深夜公開妻子出軌證據，怒喊：「我看妳要裝多久。」疲老闆發文表示：「其實從頭到尾，我才是那個選擇沉默、體諒、包容的人。」稱自己在外努力工作賺錢，另一半卻拿錢亂花、跟別的男人約會。

說到激動處，疲老闆更自爆承諾妻子結紮，「結果你卻選擇要跟別人生孩子，你要我怎麼接受？」並出示妻子與男子摟抱照片嗆聲這就是出軌證據，撂狠話說：「先來第一張熱熱身啦！」怒斥妻子根本塑造假好媽媽、好老婆形象，「亂發文亂講亂話亂製造話題，討拍裝可憐博取不知情人事的同情，我看妳要裝多久。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法