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娛樂 最新消息

62歲錢小豪暴瘦20斤又剃光頭 被疑罹癌澄清沒生病

錢小豪去年9月來台出席紅心字會活動，親自闢謠強調自己現在身體狀況很好。（資料照，記者陳奕全攝）錢小豪去年9月來台出席紅心字會活動，親自闢謠強調自己現在身體狀況很好。（資料照，記者陳奕全攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕62歲「殭屍先生」錢小豪這幾年減少拍戲，去年8月在網路直播露面瘦成皮包骨，衰老模樣讓影迷憂心不已，更傳出他疑似罹癌，連影帝好友、港星黃秋生都擔憂，隔月錢小豪來台出席紅心字會公益活動，活潑地向媒體打招呼，親自粉碎罹癌傳聞，並拍胸脯強調自己非常健康：「看我多有精神！」

港媒報導，錢小豪最近開抖音帳號，新影片更剃了大光頭，看起來精神不錯，只是網友影迷仍擔心他健康，對此，錢小豪親上火線再次澄清自己沒生病，更否認罹患癌症或糖尿病不實傳聞。

錢小豪2018年來台時臉部看來肉肉的。（資料照）錢小豪2018年來台時臉部看來肉肉的。（資料照）

至於把頭髮剃光，錢小豪表示這是新造型，讓自己看起來變年輕很多，「且很帥很有型。」

去年底錢小豪來台出席活動也聊到健康，他說身體很好，要大家別擔心，至於體重驟降，是因前幾年在疫情期間往返各地拍戲，需要隔離20幾天，由於不習慣飯店飲食，常常只吃一餐，漸漸地胃口變小、才清瘦許多，透露過去體重最重時有80公斤，一度瘦到60公斤，如今慢慢長肉，現在差不多63公斤。

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