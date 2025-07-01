《穿著Prada的惡魔2》全員回歸 宣布開拍首曝前導影片

《穿著Prada的惡魔2》前導影片目前僅釋出兩隻「惡魔紅」高跟鞋的預告圖。（翻攝自YouTube）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕迪士尼旗下的20世紀影業今（1）日正式宣布，經典時尚喜劇《穿著Prada的惡魔》續集《穿著Prada的惡魔2》正式開拍，原班人馬「梅姨」梅莉史翠普、安海瑟薇、艾蜜莉布朗與史丹利圖奇都將回歸演出，還有奧斯卡得主肯尼斯布萊納加盟演出，將飾演「米蘭達」的丈夫。

2006年原版電影改編自蘿倫魏絲柏格2004年出版的同名小說，故事描述懷抱記者夢的安蒂誤打誤撞進入頂尖時尚雜誌《Runway》工作，卻必須面對暴君總編「米蘭達」的各種挑戰。魏絲柏格曾短暫擔任《Vogue》總編安娜溫圖的助理，米蘭達的原型自然來自溫圖，而值得一提的是，溫圖上週才宣布將卸任美國版《Vogue》總編一職，結束長達 37 年的傳奇執掌。

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《穿著Prada的惡魔》2006年上映叫好又叫座，續集終於正式啟動。（翻攝自IMDB）

續集的劇情尚未公布細節，據傳將描繪米蘭達如何在傳統雜誌業走向衰退的情勢下持續奮戰，並與過去的助理艾蜜莉（艾蜜莉布朗飾演）正面交鋒，艾蜜莉如今已成為手握大量廣告預算的奢侈品集團高層。至於安海瑟薇飾演的安蒂是否為主線角色仍未明朗，畢竟首集結尾她已離開《Runway》，轉任報社記者。

首集導演大衛法蘭科與編劇艾琳布洛許麥肯納也將攜手回歸，目前釋出的前導影片目前僅釋出兩隻「惡魔紅」高跟鞋的預告圖，吊足粉絲胃口。《穿著Prada的惡魔2》預計2026年5月全球上映。

《穿著Prada的惡魔2》前導影片：

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