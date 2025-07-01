男神萊恩再度上太空！《極限返航》孤注一擲拯救全人類

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由男神萊恩葛斯林主演新片《極限返航》（暫譯，Project Hail Mary）昨曝光首支預告，該片改編自《絕地救援》原作安迪威爾（Andy Weir）同名小說，萊恩飾演一名原本平凡無奇的教師，卻因任務需要被說服前往太空執行一場孤注一擲的行動，肩負拯救全人類的重任。

萊恩葛斯林在《極限返航》飾演平凡無奇的教師，卻被說服前往太空執行拯救全人類的任務。（翻攝自YouTube）

電影由《蜘蛛人：新宇宙》系列金獎得主菲爾洛德與克里斯多福米勒執導，充滿才華的兩人還曾執導包括《龍虎少年隊》、《樂高玩電影》等大受歡迎的作品。主要演員除了萊恩，還包括《墜惡真相》奧斯卡提名女星珊卓惠勒，在片中說服萊恩踏上宇宙之旅。

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《極限返航》前導海報。（翻攝自索尼影業FB）

《極限返航》昨曝光新海報。（翻攝自X）

萊恩先前於CinemaCon電影博覽會上表示：「這部片的故事野心極大、規模龐大，拍攝難度非常高，正好就是我們喜歡挑戰的東西。這就是我們為什麼要進戲院看電影的原因，而且我不是因為演了這部片才這麼說，我同時也是這部片的製作人。」《極限返航》預計2026年3月全球上映。

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