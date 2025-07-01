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娛樂 電影

黑寡婦自爆年輕時狂接到性感「男性凝視」角色！感嘆過去被物化定型

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕「黑寡婦」思嘉喬安森最近為了宣傳新片《侏羅紀世界：重生》接受《倫敦時報》專訪，談到自從進入好萊塢以來，女性角色的變化。她坦言，年輕時曾接到大量圍繞「性感」與「男性凝視」的角色邀約，如今這類情況已不如以往常見。

思嘉喬安森透露年輕時，曾接到大量圍繞「性感」與「男性凝視」的角色邀約。（UIP提供）思嘉喬安森透露年輕時，曾接到大量圍繞「性感」與「男性凝視」的角色邀約。（UIP提供）

思嘉形容現今的訊息已經不同，有更多榜樣出現，女性在權力位置上也更加可見，「而我也有更多機會去詮釋那些不被單一類型框架限制的女性角色，但在我還年輕的時候，很多我接到或主動爭取的角色，其野心或角色弧線大多是圍繞著自身的性感、男性凝視，或以男性為中心的故事展開。現在這種情況較少了，有些東西改變了。」

這並非思嘉首次談論自己在好萊塢的「被塑形」經驗，2022年她也曾表示，自己年紀還小時就被業界過度「性化」，讓她一度覺得無法拓展到不同類型的角色。「我變得被物化，也被定型了，導致我無法接到我真正想演的作品邀約，我記得我心裡想過：『我覺得大家好像以為我已經40歲了。』性感這件事不再是什麼優勢，反而變成我必須對抗的東西。」

思嘉喬安森在《侏羅紀世界：重生》領軍展開冒險。（UIP提供）思嘉喬安森在《侏羅紀世界：重生》領軍展開冒險。（UIP提供）

思嘉在《侏羅紀世界：重生》化身臥底行動專家，受聘率領一支精英團隊執行機密任務，卻意外發現隱藏數十年、驚人又邪惡的秘密。由於她從小就是《侏羅紀》系列大粉絲，能夠參與演出也讓她直呼美夢成真。電影明天（2日）在台上映。

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