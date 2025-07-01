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娛樂 電視

小18歲妻婚前罹乳癌！主播王人瑞不離棄 「加護病房許終身」

〔記者邱奕欽／台北報導〕主播王人瑞2021年娶回小18歲嫩妻Ruby，婚後感情深厚，攜手走過許多難關。王人瑞近日在節目分享與Ruby的愛情故事，透露原本計畫結婚的前夕，Ruby卻突然確診乳癌，讓全家人都相當震驚，但他並沒有因此退縮，仍選擇堅定牽著對方的手，一起走下去。

王人瑞（左）陪伴小18歲妻對抗乳癌。（照片經馬賽克處理；翻攝自IG、YouTube）王人瑞（左）陪伴小18歲妻對抗乳癌。（照片經馬賽克處理；翻攝自IG、YouTube）

王人瑞坦言，當時Ruby非常擔心病情會拖累他，甚至一度規勸「可以去找別的女生」，不想耽誤到他的未來；然而王人瑞卻用行動證明愛的決心，不離不棄地守在身旁，支持Ruby勇敢面對治療，他強調夫妻間最重要的就是「包容」，年齡差距完全無礙，2人相處毫無代溝。

回想當年，王人瑞選擇在平安夜那天，在加護病房內與Ruby私訂終身，給予足夠的勇氣和希望，也讓妻子決心接受治療。看著Ruby因化療而落髮情緒低落，王人瑞總會想盡辦法逗她開心，「病人需要堅強，但我身為家人，要比她更堅強。」平淡卻深刻的愛情故事，讓許多網友都直呼感動。

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