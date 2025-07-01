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娛樂 最新消息

（獨家專訪）鋼鐵人親獻祝福多米妮克直呼暖心！反派驚喊「沒人能取代小勞勃！」

多米妮克索恩回歸漫威影集《鋼鐵心》飾演天才少女「莉莉威廉斯」。（漫威影業提供）多米妮克索恩回歸漫威影集《鋼鐵心》飾演天才少女「莉莉威廉斯」。（漫威影業提供）

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線專訪〕漫威最新影集《鋼鐵心》聚焦多米妮克索恩飾演的天才少女「莉莉威廉斯」的崛起，她在影集中承襲鋼鐵人的精神，戲外，「鋼鐵人」小勞勃道尼親自送上祝福，讓多米妮克感動表示非常暖心：「這是極大的肯定與鼓勵！」飾演反派的安東尼拉莫斯則說：「沒人能取代小勞勃道尼！」

多米妮克索恩在影集《鋼鐵心》承襲鋼鐵人的精神，深入探索角色新面貌。（漫威影業提供）多米妮克索恩在影集《鋼鐵心》承襲鋼鐵人的精神，深入探索角色新面貌。（漫威影業提供）

多米妮克繼《黑豹2：瓦干達萬歲》後，再度回歸飾演莉莉，穿上自製裝甲展開個人冒險。她形容這是全新體驗，「這是我第一次有機會再次扮演同一個角色，並隨著拍攝過程的推進，放開去嘗試新東西、探索新方向。某種程度上，我也是第一次真正認識『莉莉』的全新面貌。」她直言，這不僅是一種享受，更讓她完全投入其中。

安東尼拉莫斯在影集《鋼鐵心》飾演反派「紅兜帽」，角色相當冷酷。（漫威影業提供）安東尼拉莫斯在影集《鋼鐵心》飾演反派「紅兜帽」，角色相當冷酷。（漫威影業提供）

首度加入漫威電影宇宙的安東尼則直呼這是夢想成真。被問及他曾說過自己飾演的「紅兜帽」是最酷的反派，甚至連接下來將飾演「末日博士」的小勞勃都曾問「你不是要取代我演末日博士吧？」他直說：「我不太記得自己說過紅兜帽是『最酷的』，不知道為什麼大家總是這樣問我！」

安東尼強調，紅兜帽的確很酷，但漫威電影宇宙中還有許多其他極具魅力的角色，比如齊爾蒙格、薩諾斯等，「我真的盡了最大努力把角色塑造得超級厲害，我很期待大家認識這個角色。」對於是否能取代小勞勃，他強調：「我沒有要取代他，也沒有人能取代他，沒有人！」

多米妮克索恩（左）和安東尼拉莫斯為漫威最新影集《鋼鐵心》接受本報專訪。（漫威影業提供）多米妮克索恩（左）和安東尼拉莫斯為漫威最新影集《鋼鐵心》接受本報專訪。（漫威影業提供）

影集中，莉莉立志要成就一番大事，不願成為渺小的存在。多米妮克也坦言自己並不打算變得渺小：「我們有這麼美好的藝術可以從事，能夠進入漫威電影宇宙，這個我從小就愛的世界，對我來說，這一切都在證明，快樂是可以生長、擴展、綻放的。」

多米妮克感激自己的喜悅能以這種方式展現，也期待未來更多的可能性，無論是在好萊塢、百老匯還是劇場，她都準備好迎接挑戰，「我真的很感謝小勞勃的鼓勵，他的支持非常特別，他的祝福彷彿是一種額外的肯定與鼓勵，提醒我享受這一切，並全心投入其中。」

安東尼拉莫斯（右）喊話要台灣觀眾對《鋼鐵心》按讚，多米妮克索恩則送上愛心。（漫威影業提供）安東尼拉莫斯（右）喊話要台灣觀眾對《鋼鐵心》按讚，多米妮克索恩則送上愛心。（漫威影業提供）

由於影集的結尾留下懸念，被問及是否已有第二季計畫，安東尼笑回：「這應該要問鮑勃艾格（迪士尼執行長）和凱文費吉（漫威影業總裁），還有那些出錢的人啦，這是由他們來決定的！」隨後補充：「而我們能怎麼讓它發生呢？就是靠你們幫忙！讓所有台灣人都來看這部影集。邀請朋友一起看，記得點『讚』，不是『倒讚』喔！這樣我們才有機會看到後續發展！」

《鋼鐵心》已於Disney+上線前3集，後3集將於明天（2日）上線。

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