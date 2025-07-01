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娛樂 音樂

（獨家）《鹿鼎記》韋小寶癌逝！李小飛帥兒發聲 手機私照曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕曾以《街頭小霸王》、電視劇《鹿鼎記》裡的「韋小寶」紅遍台灣的資深影星李小飛，6月24日癌逝，他的兒子李翔表示，想趕在年底之前，將爸爸生前和他一起寫的台語歌《有你的陪伴》數位上架，紀念父子倆一起創作的美好時光。

李小飛在手機舊照中開心見老友。（李翔提供）李小飛在手機舊照中開心見老友。（李翔提供）

李翔原本在溫哥華經營餐飲生意，去年事業告一段落才返台，他感嘆：「快六年沒回來，就發生這件事，爸爸突然走了，現在也慶幸剛好有回來。」

李小飛（中）過世後，家人找出手機中舊照，李小飛和李亞明（右）、鄭進一（左）相聚相當開心。（李翔提供）李小飛（中）過世後，家人找出手機中舊照，李小飛和李亞明（右）、鄭進一（左）相聚相當開心。（李翔提供）

他2011年曾經發過專輯《放不下》，返台後爸爸問他要不要重啟音樂事業，讓他有點訝異，「原本我想要先觀察一下，沒想到爸爸也有這個想法。」於是他鼓勵爸爸寫台語歌詞，他負責譜曲。

李小飛的兒子李翔去年回台，父子倆一起創作了3首歌。（李翔提供）李小飛的兒子李翔去年回台，父子倆一起創作了3首歌。（李翔提供）

李小飛動作飛快，兩天就寫好詞，李翔稍微做整理後，自己又花了五分鐘把曲子寫出來，「那天正好店裡有鋼琴，我邊彈邊想就完成了。」爸媽也嚇到，「他們還說『這死孩子動作這麼快』。」

接著父子倆又一起寫了第二首、第三首歌，但卻沒想到今年二月的除夕夜，李小飛突然昏迷送醫，被診斷出已是肝癌第三期，李翔想盡辦法把第一首歌的Demo做出來，「爸爸三月出院後聽到完整的Demo非常開心，立刻教我要怎麼製作。」

李小飛當年紅遍台灣大街小巷。（李翔提供）李小飛當年紅遍台灣大街小巷。（李翔提供）

想起當時的互動，李翔說爸爸還幫他調整了台語的唱腔，「其實很少聽到爸爸說『不滿意』，當時因為還沒進錄音室，Demo就唱得比較隨性一點，他調了一下台語的『氣口』，要我唱出符合他的年代、很本土的感覺。」

李翔也曾發過專輯，後來到加拿大從事餐飲生意。（李翔提供）李翔也曾發過專輯，後來到加拿大從事餐飲生意。（李翔提供）

李翔透露，三月他照顧爸爸一段時間，後來回溫哥華處理事情，但不到36小時就接到家人電話，告知爸爸吐血進了加護病房，後來病情更是急轉直下，李翔說：「其實那時候很不敢去面對爸爸，印象中的爸爸很瀟灑 ，我想除了他自己無法接受，我也無法接受。」直呼非常不捨爸爸就這樣離開人世。

李小飛曾唱紅《誰人陪伴我》，延續爸爸的代表作，李翔就把歌曲定名為《有你的陪伴》，雖然父子倆來不及合唱，但他仍希望在爸爸的後事告一段落後，趕緊發表這首歌，將爸爸的心血創作分享給大家。

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