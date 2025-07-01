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娛樂 最新消息

下嫁小10歲秦昊屢爆婚變！伊能靜親揭「10年婚姻真實樣貌」

伊能靜（左）釋出母女、父女合照，秦昊（右）被粉絲們認為神似鄭元暢。（組合照，翻攝自微博）伊能靜（左）釋出母女、父女合照，秦昊（右）被粉絲們認為神似鄭元暢。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕57歲伊能靜和小10歲的秦昊結婚10年，期間多次遭遇外界婚變傳聞，她曾透過直播親上火線嚴正否認。近日，伊能靜則釋出一家三口的巴黎度假照片，開心形容是「一家三口的巴黎假期！」同時也附上愛心符號，穩定婚姻及家庭現況一目了然。

伊能靜（右）釋出與秦昊赴巴黎度假的浪漫合影。（翻攝自微博）伊能靜（右）釋出與秦昊赴巴黎度假的浪漫合影。（翻攝自微博）

伊能靜分享的畫面中，不僅有她與秦昊各自和6歲女兒小米粒的合影，還特別放上一張「女兒視角」拍攝的夫妻背影照，2人依偎在窗邊賞景，看上去氛圍溫馨，十足恩愛。粉絲們看完也直呼夫妻倆狀態保養得非常好，甚至一度認不出秦昊，以為是「小綜」鄭元暢，掀起熱烈討論。

其實就在上個月秦昊生日時，伊能靜也曾公開放閃表示，「從相識到現在有許多聲音，但正如你說的，我是跟你過，不是跟這個世界過。」強調2人無懼外界流言蜚語，專注經營屬於彼此的婚姻，她認為面對再多風風雨雨，解釋都不如實際行動重要。

伊能靜（右）嫁給秦昊10年來頻傳婚變。（翻攝自微博）伊能靜（右）嫁給秦昊10年來頻傳婚變。（翻攝自微博）

伊能靜還感性表示，「婚姻本來就是反人性的，人性本來就喜新厭舊，但能不膩的只有家，因為家是靠我們親手一點一滴築成的。」同時也坦言，2個背景差距很大的人要相守一生，免不了出現摩擦，但唯有用愛才能馴服人性，讓感情長久走下去。

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