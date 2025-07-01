點歌狀況多！周董粉絲點《告白氣球》被炎上 五月天小歌迷怪自己沒做功課

〔記者陳慧玲／台北報導〕越來越多歌手開唱時會開放點歌，增加和粉絲互動，但點歌要有技巧，點得好全場歡呼，點得不恰當則有可能遭炎上。

五月天演唱會的點歌時段常有許多溫暖小故事。（相信音樂提供）

前兩天五月天在大巨蛋的演出，小男孩點歌想聽《笑忘歌》，但由於這首歌是演唱會原本就固定會唱的曲目，阿信告訴小歌迷說後面會唱《笑忘歌》，問他有沒有想聽其他首歌，由於小弟弟一時沒有想到可替換的歌曲，因此五月天改問他的姊姊，最後點唱《玫瑰少年》。

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後來五月天真的唱了固定曲目《笑忘歌》，阿信說這是一首沒有夢想的歌，他又特別和剛剛想聽《笑忘歌》的小弟弟互動，沒想到小男孩非常懂事回答：「都怪我沒有先做功課。」有點懊悔沒有先弄清楚這首是必唱曲。

聽到小歌迷的回答，阿信暖心跟他說，長大後會知道人生有許多功課要做，但參加五月天演唱會不需要做功課，意指可以盡情在3個多小時的演唱會上盡情享受。

周杰倫演唱會的點歌時段總是非常熱鬧。（杰威爾提供）

這段五月天與小歌迷的點歌互動相當溫暖，不過去年12月「周董」周杰倫在大巨蛋的「嘉年華」演唱會，則發生過歌迷點歌時，重複點了周董半小時之前才唱過的《告白氣球》，當時讓現場很多歌迷傻眼，事後還在網路社群開砲：「白白浪費一首點歌機會。」

畢竟這首《告白氣球》本就是周董演唱會上的必唱曲目，因此儘管這位粉絲的太太護衛表示是因全家都愛這首歌所以早就決定要點《告白氣球》，但還是無法讓其他歌迷心服。畢竟點歌機會難得，大家都想多聽到不同的歌曲。

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