誰膽大逼婚 王子鬆口40歲成家

〔記者胡如虹／專題報導〕「王子」邱勝翊被逼婚了，被逼到不得不開出結婚的支票：「40歲，40歲應該會結婚。」

《全明星運動會》紅隊隔3年重遊瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店，王子邱勝翊。（記者胡舜翔攝）

感情生活一向很神秘的王子，一碰到《全明星運動會》紅隊隊員胡祖薇、「宇宙」林思宇、粿粿、徐新洋就沒輒了。日前他和徐新洋、宇宙、胡祖薇、粿粿、胡釋安到瓏山林蘇澳飯店泡湯度假，幾位藝人聚在一起，話題全不離開《全明星運動會》受訓、比賽的趣事。

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王子提到以前隊員玩定位，胡祖薇的是曉珊，因為是小三的諧音，於是大家都叫她「胡小三」。提起這段趣事，他搞笑的又叫了胡祖薇當時的綽號「胡小三」，讓其他人也跟著笑出聲。

《全明星運動會》紅隊隔3年重遊瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店，徐新洋（左起）、邱勝翊、林思宇、粿粿、胡祖薇。（記者胡舜翔攝）

《全明星運動會》紅隊隔3年重遊瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店，粿粿（左起）、林思宇、邱勝翊、徐新洋、胡祖薇。（記者胡舜翔攝）

胡祖薇不肯白白當小三，馬上還擊說她從小看棒棒堂長大，有一次去參加棒棒堂的活動，媽媽特別替她去找棒棒堂簽名，棒棒堂急著離開沒有簽，她拿不到簽名還很難過，沒想到現在她居然跟偶像一起上節目變成好朋友。她一邊笑王子比她大很多，老大不小了，話峰一轉馬上追問王子什麼時候結婚？宇宙、粿粿也跟著加入追問，被逼婚的王子只好開出支票：「40歲，40歲應該會結婚。」

《全明星運動會》紅隊隔3年重遊瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店，徐新洋（左起）、胡祖薇、粿粿、林思宇、邱勝翊。（記者胡舜翔攝）

《全明星運動會》紅隊隔3年重遊瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店，徐新洋（左起）、胡祖薇、粿粿、林思宇、邱勝翊。（記者胡舜翔攝）

3位女生還糗王子當初來紅隊一臉的不情願，隊員都看在眼裡。王子承認紅隊連輸2季，好勝心很強的他一直覺得自己應該要加入藍隊，還說：「我長的就是一副藍隊的臉！」沒想到卻被選進紅隊，心情自然很不好。直到他聽領隊江宏傑說選隊員都是先看長相，紅隊的隊員顏值都很高時，他的好勝心才稍稍得以平撫。

《全明星運動會》紅隊隔3年重遊瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店，王子（左）、宇宙手作流體彩繪熊。（記者胡舜翔攝）

《全明星運動會》紅隊隔3年重遊瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店，胡祖薇（左起）、粿粿、邱勝翊、林思宇、徐新洋手作流體彩繪熊。（記者胡舜翔攝）

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