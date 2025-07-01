晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

誰膽大逼婚 王子鬆口40歲成家

〔記者胡如虹／專題報導〕「王子」邱勝翊被逼婚了，被逼到不得不開出結婚的支票：「40歲，40歲應該會結婚。」

《全明星運動會》紅隊隔3年重遊瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店，王子邱勝翊。（記者胡舜翔攝）《全明星運動會》紅隊隔3年重遊瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店，王子邱勝翊。（記者胡舜翔攝）

感情生活一向很神秘的王子，一碰到《全明星運動會》紅隊隊員胡祖薇、「宇宙」林思宇、粿粿、徐新洋就沒輒了。日前他和徐新洋、宇宙、胡祖薇、粿粿、胡釋安到瓏山林蘇澳飯店泡湯度假，幾位藝人聚在一起，話題全不離開《全明星運動會》受訓、比賽的趣事。

王子提到以前隊員玩定位，胡祖薇的是曉珊，因為是小三的諧音，於是大家都叫她「胡小三」。提起這段趣事，他搞笑的又叫了胡祖薇當時的綽號「胡小三」，讓其他人也跟著笑出聲。

《全明星運動會》紅隊隔3年重遊瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店，徐新洋（左起）、邱勝翊、林思宇、粿粿、胡祖薇。（記者胡舜翔攝）《全明星運動會》紅隊隔3年重遊瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店，徐新洋（左起）、邱勝翊、林思宇、粿粿、胡祖薇。（記者胡舜翔攝）

《全明星運動會》紅隊隔3年重遊瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店，粿粿（左起）、林思宇、邱勝翊、徐新洋、胡祖薇。（記者胡舜翔攝）《全明星運動會》紅隊隔3年重遊瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店，粿粿（左起）、林思宇、邱勝翊、徐新洋、胡祖薇。（記者胡舜翔攝）

胡祖薇不肯白白當小三，馬上還擊說她從小看棒棒堂長大，有一次去參加棒棒堂的活動，媽媽特別替她去找棒棒堂簽名，棒棒堂急著離開沒有簽，她拿不到簽名還很難過，沒想到現在她居然跟偶像一起上節目變成好朋友。她一邊笑王子比她大很多，老大不小了，話峰一轉馬上追問王子什麼時候結婚？宇宙、粿粿也跟著加入追問，被逼婚的王子只好開出支票：「40歲，40歲應該會結婚。」

《全明星運動會》紅隊隔3年重遊瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店，徐新洋（左起）、胡祖薇、粿粿、林思宇、邱勝翊。（記者胡舜翔攝）《全明星運動會》紅隊隔3年重遊瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店，徐新洋（左起）、胡祖薇、粿粿、林思宇、邱勝翊。（記者胡舜翔攝）

《全明星運動會》紅隊隔3年重遊瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店，徐新洋（左起）、胡祖薇、粿粿、林思宇、邱勝翊。（記者胡舜翔攝）《全明星運動會》紅隊隔3年重遊瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店，徐新洋（左起）、胡祖薇、粿粿、林思宇、邱勝翊。（記者胡舜翔攝）

3位女生還糗王子當初來紅隊一臉的不情願，隊員都看在眼裡。王子承認紅隊連輸2季，好勝心很強的他一直覺得自己應該要加入藍隊，還說：「我長的就是一副藍隊的臉！」沒想到卻被選進紅隊，心情自然很不好。直到他聽領隊江宏傑說選隊員都是先看長相，紅隊的隊員顏值都很高時，他的好勝心才稍稍得以平撫。

《全明星運動會》紅隊隔3年重遊瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店，王子（左）、宇宙手作流體彩繪熊。（記者胡舜翔攝）《全明星運動會》紅隊隔3年重遊瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店，王子（左）、宇宙手作流體彩繪熊。（記者胡舜翔攝）

《全明星運動會》紅隊隔3年重遊瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店，胡祖薇（左起）、粿粿、邱勝翊、林思宇、徐新洋手作流體彩繪熊。（記者胡舜翔攝）《全明星運動會》紅隊隔3年重遊瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店，胡祖薇（左起）、粿粿、邱勝翊、林思宇、徐新洋手作流體彩繪熊。（記者胡舜翔攝）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中