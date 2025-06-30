張清芳狂催「走快一點」挨轟！新科歌王回應了 封她「嘻哈圈的明牌」

〔記者張釔泠／台北報導〕嘻哈歌手呂士軒今年勇奪金曲華語歌王及最佳華語專輯獎，當晚擔任頒獎人的張清芳催促他「走快一點，時間很晚了」，慘被網友砲轟，還翻出她當年也在金曲獎叫熊仔「那個胖子」的舊帳，呂士軒相隔兩天回應了。

呂士軒前晚奪下金曲華語歌王殊榮。（翻攝自IG）

呂士軒表示，「在36歲這年獲得第36屆金曲歌王的殊榮，這兩天外出用餐，幾乎每一家店都認出我，不是請客就是打折，實在揪感心，謝謝大家，花了一天多才相信這不是夢。」他也表示：「頒獎當晚，我非常非常開心最佳專輯是從張清芳姐手中拿到的，這對我的意義非凡！」

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他透露當初寫《逆水逆》這首歌時，落日飛車的黃浩庭在亂哼歌，突然唱出《無人識熟》的這句「燒酒一杯兩杯三杯，當作是笑虧」，「我從小就聽成『笑杯』，所以在寫歌的時候，這變成了我重要的靈感。」因而寫了「一杯、兩杯、三杯是笑杯」的歌詞。

張清芳頒獎給呂士軒。（翻攝自IG）

更奇妙的是，頒完獎隔天朋友才提醒他《無人熟識》正是張清芳的作品，「能在無意間與清芳姊有這樣的連結，對我而言是天大的巧合與感動。分享這段小故事，邀請大家再聽聽《逆水逆》，體會其中的緣分。」

他強調：「所以這首歌也算是完美詮釋了我在得到最佳專輯時的心境，是清芳姐頒獎給我，我想也是老天爺笑笑地安排。」最後更大呼：「然後我要說，清芳姐是嘻哈圈的明牌，有她在，嘻哈都會得獎。」

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