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娛樂 最新消息

（影）安孝燮「平凡又獨特」當上電影主角！導演：角色不二人選

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國奇幻動作鉅片《全知讀者視角》今（30）公開強烈視覺張力的角色海報，以及演員訪談花絮，透過安孝燮、李敏鎬、蔡秀彬、申承浩、NANA、BLACKPINK成員Jisoo、權恩成等主要演員現身說法，講述角色的幕後故事。

《全知讀者視角》安孝燮。（采昌提供）《全知讀者視角》安孝燮。（采昌提供）

《全知讀者視角》描述連載十年的小說，在完結篇公開當天，小說的虛構世界在現實生活成真，唯一通篇閱讀過的忠實讀者「金獨子」將與小說主角「劉眾赫」與夥伴們展開驚心動魄的求生冒險。

飾演平凡男主角「金獨子」的安孝燮表示：「我想詮釋可以引發共鳴的平凡角色。」透露自己為刻畫角色的成長付出相當大心思，尤其角色只是個普通上班族，卻被逼著與夥伴們一起試圖改寫小說結局。

導演金秉祐透露，安孝燮絕對是角色不二人選：「他兼具平凡和獨特性。」安孝燮也補充：「我覺得『獨子』是我至今演過最貼近現實的角色，在獨子不斷做出選擇並成長的過程當中，我希望觀眾也能融入角色，感受到自己成為主角、變得特別的那種體驗。」

《全知讀者視角》李敏鎬。（采昌提供）《全知讀者視角》李敏鎬。（采昌提供）

飾演小說主角「劉眾赫」的李敏鎬分享緊張的準備過程：「這個角色要很真實，這樣獨子和他的夥伴，在這世界觀中所做的一切才具有說服力，這也是我最費心的部分。」他並補充：「因為他是持續戰鬥的角色，所以我對每個打鬥動作、眼神、表情都花了很多心思。」

尤其他的角色是擁有回歸能力的不死戰士，並在過程中經歷無數次回歸，不過長期承受回歸和死亡現實的他，也因此變得憤世嫉俗；李敏鎬對此表示：「對我來說，最重要的是我在不同時間點所感受到的情感，以及想要傳達的內容，是否也能體現在作品當中。我對這個角色在失去許多人、心靈受傷的同時，仍能在小說世界裡堅強活下去的模樣感到非常感動。」

飾演「劉尚雅」的蔡秀彬透露角色最大魅力：「她是最現實的角色，是足以成為某人墊腳石，協助他人一躍而上的那種角色。」蔡秀彬也將以獨特的可愛魅力與扎實演技，強化角色的協同效應。

至於飾演軍人「李賢誠」的申承浩表示：「他給予獨子很大協助，我試圖透過表情和動作呈現出來，是為了保護夥伴，腎上腺素會飆升的人物。」他以壓倒性的體格和細膩表情，為角色注入生命力，完美平衡強勁的動作場面。

《全知讀者視角》NANA。（采昌提供）《全知讀者視角》NANA。（采昌提供）

演出為正義而戰「鄭熙媛」的NANA，這回以「動作女王」嶄新形象亮相，吸引觀眾視線：「她是和金獨子一行人，為了正義奮不顧身、勇往直前的人物。主要武器是短刀，動作非常敏捷，展現出華麗的武打技術，直到最後不只配合武打動作，也加入吊鋼絲動作，讓我覺得很有趣也很困難，非常有快感。」

《全知讀者視角》Jisoo。（采昌提供）《全知讀者視角》Jisoo。（采昌提供）

在片中化身追隨劉眾赫、能迅速掌握情況的高中生「李智慧」的Jisoo則說：「我們針對角色成長背景進行很多討論，我想呈現她快速掌握和解決眼前問題的模樣。」一席話展現她對演出的熱誠。《全知讀者視角》將在7月23日晚場起全台上映。

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