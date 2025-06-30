已故師父蔡瀾金口有多暖 劉宇寧最懂

劉宇寧（左起）、董思成、大張偉（右起）、于曉光因為《我們的師父》而與蔡瀾大師有了短暫交集，但卻獲益良多。（翻攝自網路）

胡妃貞／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕與金庸、倪匡、黃霑並列為「香港四大才子」之稱的著名作家蔡瀾離世，娛樂圈與文化界紛紛表達哀悼之意。曾在節目《我們的師父》中與蔡瀾結緣的藝人也透過社群媒體發文悼念，字裡行間充滿不捨。

年輕世代對他最有印象的應該是2019年湖南衛視實境節目《我們的師父》播出「拜訪香港蔡瀾」的篇章，當時由大張偉、劉宇寧、于曉光與董思成四位「徒弟」前往香港，向這位備受敬重的生活家學習人生智慧。節目中，四位年輕藝人接受了經營餐廳、拍攝短片與烹飪比賽等任務，透過互動與挑戰，逐步認識蔡瀾幽默、隨性卻充滿哲理的人生觀。

請繼續往下閱讀...

金庸不止一次提及蔡瀾的瀟灑與純粹，（蔡瀾）「能以輕鬆活潑的心態對待人生，尤其是對人生中的失落或不愉快遭遇處之泰然，若無其事，不但外表如此，而且能做到真正的不縈於懷，一笑置之。」

節目中，面對四位徒弟連環炮一般的提問，師父蔡瀾妙語連珠，金句不斷，隻言片語讓人受益匪淺。當劉宇寧提問如何才能快樂的話題時，蔡瀾表示，只要忘我便可快樂，無論是打遊戲還是寫書法。劉宇寧百思不得其解表示：「但是，如果我玩遊戲，我就沒有生活了啊！」師父微微一笑，搖頭道：「快樂就是沒有『但是』」。徒弟們若有所悟，靜默的體會著這句話含義。

其實，類似「怎麼樣才能一直快樂」的問題，大張偉也在各種場合被問過很多次，但蔡瀾耳目一新的回答，給大張偉以深刻的影響。蔡瀾老師說的這句話，最起碼能成為我半年的人生準則。」大張偉如是說。

其間，蔡瀾出題讓四個徒弟親自動手嘗試做了媽媽的味道，自稱是「丹東烹飪二技校畢業的」的劉宇寧此次正式在節目中大展身手，做出色香味俱全的紅燒雞塊，在問到家庭狀況為何只能由爺奶帶大時，劉宇寧難以解釋為何無法和母親長住，為難的表示因為家庭因素，蔡瀾師父立刻暖心說「不用追究」，並說劉宇寧過去已經把的生活所有的苦都吃完了，未來只會愈來愈好，讓劉宇寧紅著眼謝謝老師，這段影片也讓粉絲們大讚蔡瀾師父太暖了，經過多年也證明蔡瀾老師說的真的沒錯，劉宇寧後來的演藝路走得愈來愈旺了。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法