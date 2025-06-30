S.H.E重要日子必合體！Ella領完獎飛日本放暑假

〔記者陳慧玲／台北報導〕今（30日）是6月最後一天，2025年也過了一半，Ella選在今天分享許多6月的幸福時刻，也再次讓歌迷看到S.H.E合體了。

Ella（中）是6月壽星，S.H.E合體慶生。（翻攝自臉書）

Ella分享和田馥甄、Selina的合照，另外也分享她和老公帶兒子勁寶去日本放暑假度假的照片，並寫下：「2025年的6月，出乎意料的豐盛和幸福，謝謝有你們！」

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6月18日Ella過44歲生日，好姐妹田馥甄、Selina齊聚為她慶生，另外6月Ella也參加hito流行音樂獎頒獎，除了表演也領取最受歡迎女歌手獎。當時受訪就預告，要陪兒子一起放暑假出遊，也被媒體猜到會去日本，果然她今天分享日本旅遊照片，看著富士山吃冰。

Ella到日本旅行，看富士山吃冰。（翻攝自臉書）

光是6月，S.H.E就合體兩次，除了幫Ella慶生，另外則是Ella和Selina去高雄衛武營戶外劇場看田馥甄「田調」巡演，只要是3人的重要日子，好姐妹都盡量不缺席。

Ella到日本「放暑假」，賞富士山。（翻攝自臉書）

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