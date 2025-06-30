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Lulu突動手術曝「打針的臉」 嘆：最後一哩路

Lulu黃路梓茵進行凍卵手術躺在病床上。（翻攝自YouTube）Lulu黃路梓茵進行凍卵手術躺在病床上。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕34歲女星「Lulu」黃路梓茵主持工作順風順水，甚至得到「綜藝小天后」稱號，不過，她今（30）在社群發文，邀請未來的爸爸、媽媽看她的YouTube影片，這才洩漏她動手術「凍卵」，幽默她的也說：「沒有要生的可以來看看我打針的臉」。

原來Lulu曾在3年前檢測AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙，卵巢內未成熟小卵泡分泌的荷爾蒙），評估自己的卵子健康度，當時測得數值為5.12。今年Lulu又去檢測，發現數值大幅下滑，僅剩4.63，決定做凍卵手術。

Lulu曾檢測AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙，當時測得數值為5.12。（翻攝自YouTube）Lulu曾檢測AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙，當時測得數值為5.12。（翻攝自YouTube）

Lulu為了凍卵，不但前往生殖醫學中心，之後更自己打排卵針，剛開始她覺得自己打針很恐怖，不過先前她到日本名古屋旅行，帶著醫師處方簽，在日本請妹妹幫忙打針，過程中她已經可以冷靜面對且面無表情。但排卵針打到後來讓她感覺肚皮愈來愈脹，也覺得不舒服，她說：尤其打破卵針時真的非常痛。

Lulu成功取出33顆卵子。（翻攝自臉書）Lulu成功取出33顆卵子。（翻攝自臉書）

面對凍卵手術的最後一哩路，Lulu在動完手術後，自曝：下腹又痛又脹。不過，成功取出33顆健康卵子。完成凍卵手術的Lulu說現在心情很放鬆，接下來就是尋找令她動心的精子啦！

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