金馬前進洛杉磯取經「拓展國際視野」 50年功力瞬間注入

〔記者鍾志均／台北報導〕金馬執委會今年率領31位台灣美術、製片前往好萊塢，進行「金馬X洛杉磯 電影美術海外工作坊」，特地邀請奧斯卡得主及參與《全面啟動》、《沙丘》、《少年PI的奇幻漂流》、《捍衛戰士：獨行俠》等片的好萊塢首席美術指導、道具師、陳設師傳授經驗，拓展國際視野。

海外工作坊的分享會由參訪學員分組上台分享，各組負責內容與報告非常豐富精彩。（金馬執委會提供）

今年美術工作坊自6月6日至15日在美進行，金馬執委會特別在昨（29）舉行分享會，由參與工作坊的影人分享收穫，吸引將近300位專業影人到場聆聽交流，包括導演瞿友寧、錢翔、程偉豪與製片曾瀚賢、湯昇榮、金百倫，以噴畫技術榮獲金馬獎年度台灣傑出電影工作者的李錫堅師傅都前來共襄盛舉。

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學員在「Spectral Motion生物特效工作室」的服裝部門汲取各種特效造型的經驗與技巧。（金馬執委會提供）

金馬獎藝術指導王誌成、黃美清、蔡珮玲三位一同前往海外參訪，其中王誌成不改幽默笑說，可以在當年舉辦奧斯卡典禮的飯店上課，感覺瞬間被注入了50年以上功力；黃美清則表示參考國外工業化的經驗後，希望相關技術在台灣不再只是願望清單，而是能找到符合本地工作流程的做法並實際落地，至於蔡珮玲更在每位傳授心法的大師身上看到共通點，對電影的熱愛和源源不斷的創作熱情，深受啟發。

曾與名導史派克瓊斯及蘇菲亞柯波拉數度合作的藝術指導K.K.巴瑞特，暢談如何為《雲端情人》、《愛情，不用翻譯》、《凡爾賽拜金女》等片構築出獨特的世界觀，更不吝剖析創作心法就是將自己當成劇本中的角色，以演員視角做為設計核心，並在有限的資源與預算中，透過「減法設計」幫助導演實現故事願景。

學員們聆聽《歡迎來到布達佩斯大飯店》首席道具師羅賓米勒分享「好的道具必須幫助演員成功塑造角色」。（金馬執委會提供）

創造出在《浩劫重生》和湯姆漢克斯有大量對手戲的「排球威爾森」的首席道具師羅賓米勒，以李安《少年PI的奇幻漂流》的救生筏、威斯安德森《歡迎來到布達佩斯大飯店》的各式甜點及菸斗等，詮釋「好的道具要符合時代美感、方便演員操作，最重要的是幫助演員成功塑造角色。」

奧斯卡得主珍帕斯卡爾娓娓道來《捍衛戰士：獨行俠》、更進一步解構如何運用「隱形設計」來營造氛圍和加強戲劇張力，創造電影成功的關鍵。

美術指導蘿倫波利齊為學員詳細介紹美術部門的分工與期程，並以《法貝爾曼》導演史蒂芬史匹柏的童年住家，及《闇黑無界：星際爭霸戰》追逐戰中的紅森林為例，從場景解析概念發想，到因應預算限制所做的選景與工法調整。

布萊德瑞克則深談擔任《全面啟動》首席美術指導，從極度保密的讀本到操刀零重力旅館走廊、飛機艙內部、火車脫軌等經典場景；以及影迷熟悉的《沙丘》巨型採收機、宮殿內景等全流程的設計概念，與布達佩斯片廠搭景的實務經驗。

參訪全球頂尖影視製作基地之一的「華納兄弟片廠」，全程由道具部總監羅伯格林菲爾德帶領大家導覽。（金馬執委會提供）

此次行程深入參訪多家好萊塢影視製作公司，全球頂尖影視製作基地之一的「華納兄弟片廠」，全程由道具部總監羅伯格林菲爾德導覽，領略到條理分明的片廠管理系統，是支撐影視產業的強大力量。

【2025金馬X洛杉磯電影美術 海外工作坊 學員名單】（按姓氏筆畫排序）

尤稚儀、尤麗雯、王誌成、朱玉頎、吳忠憲、吳若昀、李天爵、李善俊、林沛辰、林芷芸、涂碩峯、翁于庭、張以昕、張甫丞、張軼峰、張雅婷、郭怡君、陳柏任、陳炫劭、陳若宇、陳韋中、黃美清、楊傳信、葉子瑋、廖建安、劉怡佳、蔡珮玲、鄭嘉政、蕭仁傑、賴勇坤、謝明仁

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