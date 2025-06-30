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娛樂 最新消息

賈樟柯攜《風流一代》隔7年登台 妙喻拍片像小朋友玩樂高

〔記者鍾志均／台北報導〕坎城名導賈樟柯暌違7年，攜新片《風流一代》登台，出席台北電影節放映，他說這次再度來台，有「重燃激情」的感覺，認為大家面對面交流也很重要，透露見了導演陳玉勳、朱延平、林書宇等人吃飯聊天，度過愉快時光。

賈樟柯攜《風流一代》出席北影媒體茶敘，分享創作歷程與社會觀察。（台北電影節提供）賈樟柯攜《風流一代》出席北影媒體茶敘，分享創作歷程與社會觀察。（台北電影節提供）

《風流一代》耗時18年拍攝，有賈樟柯此前拍攝的《三峽好人》、《任逍遙》、《山河故人》等影像素材；《風》片於北影首映，賈樟柯對台灣影迷的理解、支持表示「挺感動的」，畢竟《風流一代》和過去作品敘事方式有些不同，頗具實驗性，大讚台灣觀眾接受度高，影迷都有接受到訊息。

聊到《風流一代》的靈感起源，賈樟柯最早於2001年開始著手籌備，當時遇上中國經濟快速發展，北京申報奧運成功等，認為人的命運帶來新的改變，一切都很新鮮，於是又稱之為「性感的年代」。

《風流一代》原片名叫做《拿數碼攝影機的人》，原先拍了兩三年，以為差不多完成了，但賈樟柯拍著拍著，認為一切才剛開始，於是陸陸續續拍了很多年，加上後來迎來疫情，最後改名「風流」取自文學語境，意指「垮掉」、「迷茫」的一代，正好呼應千禧年世代的氣質。

賈樟柯攜《風流一代》出席北影媒體茶敘，分享創作歷程與社會觀察。（台北電影節提供）賈樟柯攜《風流一代》出席北影媒體茶敘，分享創作歷程與社會觀察。（台北電影節提供）

賈樟柯曾是「第六代導演」領軍人物，有台灣影迷稱賈樟柯為「大師」，他一聽謙虛笑說「我不是什麼大師」，表示只是在電影這行幹了20多年，某種程度取得過成績，雖然也得承受更多的失敗，仍覺得應該繼續去嘗試、改變。

事實上，《風流一代》遭不少中國影迷無情砲轟，還有激進觀眾形容根本是「剩飯剩菜煮在一塊」，賈樟柯坦言剛開始剪輯時，攝影指導直言是否乾脆拍成紀錄片，不然很危險，但賈樟柯認為，《風流一代》就像小朋友玩樂高，不過樂高還能照著圖拼湊，電影則要形成自己的樣子，「這方式對我來說很有吸引力。」

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