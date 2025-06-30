（影）碧昂絲演唱會險翻車 求救畫面曝光

43歲流行天后碧昂絲休士頓演唱會出現驚險畫面。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕43歲流行天后碧昂絲（Beyoncé）正在美國進行巡迴演唱會，日前在休士頓演出十，竟當場發生意外，原本應該乘坐著道具車在演唱會上演飛車戲碼的她，因道具出問題，竟然無預警被卡在半空中，且車身傾斜，險些翻車，演唱會也一度中斷。

碧昂絲應該乘坐紅色道具車和歌迷進行互動。（翻攝自IG）

本月28日碧昂絲在休士頓開唱時，現場氣氛嗨翻，當她乘坐一輛紅色道具車懸吊在半空中準備與粉絲進行互動，道具車意外故障，當時僅以繩索懸吊，加上車身傾斜，幾乎要翻覆，讓現場歌迷都嚇壞了。好在碧昂絲最後緊抓住繩索，不斷示意工作人員停下來，並緩緩爬下繩索，車輛卡住1分鐘，也是全場最緊張的60秒，好在最後碧昂絲平安回到地面，警報才解除。

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道具車出現故障，差點翻覆，虛驚一場。（翻攝自X）

這段「翻車」的小插曲把現場歌迷嚇得不斷尖叫，事後經紀公司表示碧昂絲本人僅受到驚嚇，並無大礙，但道具車故障原因，公司表示為技術問題。

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