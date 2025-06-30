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娛樂 最新消息

A-Lin師妹「偷渡」前男友被抓包！當眾被打槍「老套」

琟娜暌違1年半再推新作。（谷優娛樂提供）琟娜暌違1年半再推新作。（谷優娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「Verna」琟娜暌違1年半再推新作，最新單曲《糾結重啟》將於明（1日）釋出，破天荒請到天后師姐A-Lin聯手共同唱作，琟娜在創作時甚至曾以藏頭詩方式「偷渡」前男友名字，不過最後全被拿掉重寫。

A-Lin親自下場為她擔任配唱製作人，琟娜錄音時還一臉自信問：「這段旋律不會太老派吧？」誠實的A-Lin面露尷尬又不失禮貌的微笑回答：「嗯～會耶。」當場笑翻整座錄音室。

A-Lin力挺琟娜。（谷優娛樂提供）A-Lin力挺琟娜。（谷優娛樂提供）

從舞者出身到《聲林之王》嶄露頭角，琟娜的轉型過程中，一路有A-Lin在背後力挺，並受邀擔任A-Lin巡演的嘉賓，她感動表示：「能遇到A-Lin姐，是我人生中最幸運的事之一。」

這次姐妹倆更打造了「閨密創作營」，A-Lin親自掌舵詞曲、配唱製作到女女對唱，誇琟娜是「遇強則強」的典型代表，是「會默默加倍準備的女孩」，就像學生時代說自己沒讀，其實全都準備好的類型，「她會默默把建議帶回家，第二天就交出完全不同的版本，讓人超驚喜！」

A-Lin力挺琟娜。（谷優娛樂提供）A-Lin力挺琟娜。（谷優娛樂提供）

琟娜也形容，「整個過程像上一堂不想下課的課，但又想趕快做到A-Lin姐滿意的樣子。」而在音樂合作之外，兩人私下也情同姐妹，不但一起慶生旅行、喝酒談心，甚至遠赴美國共遊Coachella音樂節，從生活到創作，無話不談。

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