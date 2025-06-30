金曲演出炸裂洗版！楊乃文放心宣布喜訊「就在9月」

楊乃文特地為此次巡演拍攝新的視覺海報，除了服裝以黑為主色調，連頭髮都染成極富質感的藍黑色。（亞神提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕楊乃文上週六在金曲獎上演出盡顯女王風範，具穿透力的歌聲及強大的氣場讓觀眾為之震撼，網友連聲稱讚：「不愧是QUEEN」、「搖滾女王太強了」，她今天（6月30日）也透露了好消息，新的Live巡迴「NOIR黑」正式啟動，首場9月19日將在上海站起跑。

為了在金曲獎上有完美的表現，楊乃文除了反覆聆聽告五人的《愛人錯過》，她在練唱林強的《愛情研究院》時，也請教了身邊不少會講台語的工作人員，並且一直不斷播放原唱的音檔，鮮少聽到楊乃文演唱台語歌曲的歌迷大為驚艷，大力稱讚她唱出歌曲的精髓，楊乃文在演出結束後終於稍稍放心：「真的是鬆了一口氣，也辛苦製作人陳君豪了。同時也很感謝共演的告五人，一起完成了這場高壓的演出。」

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新的巡演命名為「NOIR黑」，選擇以象徵回歸搖滾原生的Live House為表演場所，想為觀眾呈現出更貼近、更直接的搖滾感動。楊乃文特地為此次巡演拍攝新的視覺海報，除了服裝以黑為主色調，連頭髮都染成極富質感的藍黑色。攝影師周墨將整個攝影棚包裹起來，再油漆成黑色，營造出沉穩又有深度的意境。

巡演消息公布之後，歌迷欣喜若狂，迫不及待敲碗著「台北」、「台中」、「高雄」、「三個城市都開」、「台東」甚至還有「香港」、「新加坡」、「馬來西亞」等各個不同地點。對於即將啟程的巡演，楊乃文自己也相當期待，她表示很喜歡在Live House裡與樂手和觀眾距離很近的演出方式，身體對音樂的感受會更強烈，也有更多機會互動、交流，希望歌迷們也可以在演出時，沉浸在「NOIR黑」所打造出的音樂及光影氛圍中。

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