不是韓劇！前妻小三都懷孕 無精症男臉都綠了

朴恩珠在《我家的熊孩子》透露，有一男子前妻、小三的孩子都不是他的種。（翻攝自friDay影音）

胡妃貞／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓劇《夫婦的世界》真實上演，韓國一名離婚律師朴恩珠日前在節目上分享，一名男子的妻子與小三都懷孕了，結果都不是他親生的，原來他有無精症，讓SJ的希澈驚呼：「編劇也要丟飯碗了！」

朴恩珠在節目《我家的熊孩子》中分享一起案例，有一對20多歲的夫婦很早就結婚，結婚5、6年很幸福，對於有沒有小孩順其自然。結果老公偷吃八大小姐，小三還懷孕了，男子決定與小三共組新家庭，希望能夠離婚。

請繼續往下閱讀...

朴恩珠在《我家的熊孩子》透露有一無精症男子兩度離婚的真實故事。（翻攝自friDay影音）

離婚之後，八大小姐正式扶正，之後才發現原來孩子不是他生的。男子氣得想離婚，同時也與前妻藕斷絲連，最後又復合，妻子也懷孕了。

沒想到過了幾年，男子又來找律師，說想要離婚，原來男子患有無精症，妻子的小孩也不是他的。讓在場的嘉賓聽得頭昏腦脹，李尚敏直呼「真的超乎想像」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法