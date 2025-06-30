晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影）館長自強隧道前跳〈大展鴻圖〉 網酸：黃安2.0

網紅館長今日到自強隧道前大跳〈大展鴻圖〉。（翻攝自臉書）網紅館長今日到自強隧道前大跳〈大展鴻圖〉。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕日前才結束中國行的網紅「館長」陳之漢，今（30）刻意到台北自強隧道前大跳〈大展鴻圖〉，由於該曲近期在網路上爭議不斷，兒童台也因為跳〈大展鴻圖〉受爭議，將相關社群短影片下架。館長今日之舉似有嘲諷意味。

先前兒童台在IG分享主持人郭彥均、鍾欣凌、天竺鼠姐姐、酪梨姐姐、浣熊哥哥等人一起跳〈大展鴻圖〉，沒想到引來不滿，並湧入大批投訴，電視台只能撤下影片。

自強隧道曾經出現在五月天的〈任意門〉歌詞中，館長特地挑選此地拍攝。（翻攝自臉書）自強隧道曾經出現在五月天的〈任意門〉歌詞中，館長特地挑選此地拍攝。（翻攝自臉書）

為什麼是自強隧道？原來先前有一名中國的五月天粉絲在曾出現於五月天歌曲〈任意門〉當中的「自強隧道」拍照，朝聖偶像，引起爭議，所以館長才選擇到自強隧道前面，大跳〈大展鴻圖〉，館長也在影片中公開嗆聲「青鳥吃X吧」。

對館長的行為，有網友在影片下留言：「有夠糖 難怪自己講的話都忘記了」、「看看黃安2.0也滿不錯的」、「成吉思汗我要看（我看要）差不多了 前往中國吧QQ」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中