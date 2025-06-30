（影）館長自強隧道前跳〈大展鴻圖〉 網酸：黃安2.0

網紅館長今日到自強隧道前大跳〈大展鴻圖〉。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕日前才結束中國行的網紅「館長」陳之漢，今（30）刻意到台北自強隧道前大跳〈大展鴻圖〉，由於該曲近期在網路上爭議不斷，兒童台也因為跳〈大展鴻圖〉受爭議，將相關社群短影片下架。館長今日之舉似有嘲諷意味。

先前兒童台在IG分享主持人郭彥均、鍾欣凌、天竺鼠姐姐、酪梨姐姐、浣熊哥哥等人一起跳〈大展鴻圖〉，沒想到引來不滿，並湧入大批投訴，電視台只能撤下影片。

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自強隧道曾經出現在五月天的〈任意門〉歌詞中，館長特地挑選此地拍攝。（翻攝自臉書）

為什麼是自強隧道？原來先前有一名中國的五月天粉絲在曾出現於五月天歌曲〈任意門〉當中的「自強隧道」拍照，朝聖偶像，引起爭議，所以館長才選擇到自強隧道前面，大跳〈大展鴻圖〉，館長也在影片中公開嗆聲「青鳥吃X吧」。

對館長的行為，有網友在影片下留言：「有夠糖 難怪自己講的話都忘記了」、「看看黃安2.0也滿不錯的」、「成吉思汗我要看（我看要）差不多了 前往中國吧QQ」。

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