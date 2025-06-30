賈樟柯憶侯孝賢、田壯壯耳語互動 籲兩岸「多往來走動」交流

〔記者鍾志均／台北報導〕中國名導賈樟柯攜電影《風流一代》受邀至台北電影節放映，曾任坎城影展主競賽單元評審的他，被問近年華語電影的變化，他認為年輕導演逐漸活躍，在影展、市場均有成功，舉例魏書鈞執導的《河邊的錯誤》關注現實世界，兼具社會議題和人性探索。

賈樟柯希望兩岸三地電影人未來能繼續互動。（台北電影節提供）

賈樟柯表示，年輕一代的導演有興趣嘗試跨類型創作，很多作品運用類型電影的方式吸引觀眾；至於港台導演，賈樟柯坦言對於年輕一輩的認識不多，舉例蕭雅全、黃精甫的作品都很不錯，另外補充對於蔡明亮導演能繼續創作，是自己在創作路上的楷模。

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賈樟柯舉例疫情前，能關注到很多嶄露頭角的年輕導演，也許有部分觀眾不那麼喜歡在網路上看電影，喊話兩岸推動多往來、多走動，促進交流；他分享曾赴海南島三家兩岸三地導演匯集的「海峽兩岸暨香港電影導演研討會」，當時見到田壯壯、侯孝賢導演，一邊攙扶一邊聊天的畫面，發現在電影世界裡如此親近，相信未來能可以繼續努力。

賈樟柯感性表示，台灣影迷對《風流一代》的理解與支持令他深受感動。（台北電影節提供）

今年55歲的賈樟柯招認現在年紀大，比以前更愛玩，想用更活潑的方法、更舒服的狀態和新科技相處，透露之後有兩部作品在拍，其中一個是製作蔡國強的紀錄片，發現他這幾年很迷AI，預計明年會上映。

對於AI生成技術，賈樟柯實際嘗試過後，坦言與其在房間就能做出一部電影，還是喜歡拿著攝影機去拍，直言AI還是二手影像，就像是影像庫的在生成，無論經過多少年，實際拍攝、走出去才能呼應慾望深處的表達，強調電影未來仍會生生不息。

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