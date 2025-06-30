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娛樂 最新消息

菲律賓男團承諾「再回台灣」 SB19甜喊歌迷「寶貝」撩粉

〔記者鍾志均／台北報導〕菲律賓人氣男團SB19昨（29）於Zepp New Taipei舉辦世界巡演台北場，首度來台演出的他們，狂吸全場爆滿觀眾尖叫聲，他們也用中文高喊「寶貝，我想你了」，大展撩粉魅力，承諾未來要再回到台灣，舉辦更大規模演唱會回報大家。

SB19首度來台演出，高喊歌迷「寶貝」。（華貴娛樂提供）SB19首度來台演出，高喊歌迷「寶貝」。（華貴娛樂提供）

日前SB19參加「hito流行音樂獎」頒獎典禮，與Ozone合體的精彩演出，吸粉無數，這次台北場演出除了吸引台灣歌迷的關注，更有遠從菲律賓、日、韓甚至是歐洲的樂迷到場朝聖，充分證明SB19作為亞洲新一代音樂代表的地位。

台北是SB19世界巡演的海外第一站，雖然規模不同，但他們誠意滿滿，從經典代表作《GENTO》、《MAPA》到全新EP的《DAM》、《TIME》、《DUNGKA!》，熱力十足的演出讓人感受到超圈粉的歌舞魅力。

SB19昨於Zepp New Taipei舉辦世界巡演台北場。（華貴娛樂提供）SB19昨於Zepp New Taipei舉辦世界巡演台北場。（華貴娛樂提供）

SB19特地準備專屬的螢光手環，從菲律賓運來送給每位進場的歌迷，堪稱寵粉無極限，台灣的A’TIN們（粉絲代稱）也以SB19的代表色藍色製作玫瑰燈束作為應援物，讓SB19十分感動高呼「我愛你」。

此次演唱會最大亮點為他們今年最新EP，包括《DUNGKA!》、《Time》、《Quit》等新歌首次在演唱會LIVE演出，其中在發行當日就登上美國Billboard World Digital Song Sales榜冠軍、奠定SB19國際地位的新歌《DAM》，前奏一下立刻引爆全場尖叫聲，整場演唱會氣氛熱烈，讓歌迷留下難忘回憶。

SB19與全場粉絲大合照。（華貴娛樂提供）SB19與全場粉絲大合照。（華貴娛樂提供）

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