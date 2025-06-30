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娛樂 最新消息

宇宙人在五月天場子「早洩」小巨蛋時程 小玉飛往北海道閉關

〔記者陳慧玲／台北報導〕宇宙人昨（29日）晚在大巨蛋擔任師兄五月天演唱會的開場嘉賓，主唱小玉太開心，兩度提到12月要重返小巨蛋開唱，甚至還洩露出是在「12月底」，後來發現似乎講太多了，重新修正只說是「12月」。

宇宙人方Q（左起）、小玉、阿奎12月將重返小巨蛋開唱。（相信音樂提供）宇宙人方Q（左起）、小玉、阿奎12月將重返小巨蛋開唱。（相信音樂提供）

近期宇宙人也展開新歌籌備，小玉飛往北海道閉關寫歌，他說：「我想去接近大自然的地方吸收能量，讓自己調節一下。」

貝斯手方Q則展開一連串音樂交流，與Liam Mockridge、Parcels等歐美紐澳音樂好友互動密切，團員們也與韓國樂團Nell相見歡、交流創作心得。

至於升格成「二寶爸」的吉他手阿奎，則努力在家庭與練團間取得平衡，笑說：「行程更滿，但也更快樂！」

前陣子宇宙人的歌曲《往前》登上世界壯年運動會開幕舞台，另外《大志若魚》則獲Apple青睞，成為Mac廣告主題曲。宇宙人表示：「我們的歌能透過很多方式被傳唱出去，無論是演唱、當主題曲或廣告曲，這就是身為創作者，活在這個世界上最開心的事！」

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