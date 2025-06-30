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娛樂 亞洲

劉宇寧《折腰》帥出新高度 新劇《書卷一夢》霸榜冠軍

中國男星劉宇寧演出《折腰》爆紅,再度帥出新高度。（翻攝自微博）中國男星劉宇寧演出《折腰》爆紅,再度帥出新高度。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／台北報導〕劉宇寧今年因夯劇《折腰》爆紅，新戲也火速乘勝追擊。他與李一桐主演的《書卷一夢》日前上線，果然成績亮眼，在愛奇藝國際站台灣區衝上排行榜冠軍，站內熱度也突破9000，成為熱門討論話題，再度展現劉宇寧扶搖直上的人氣。

《書卷一夢》憑著腦洞大開的穿書設定，從一開始李一桐飾演的女主角「宋小魚」就上演了各式各樣的死法，外加陷入虐戀無法自拔的苦情設定，構造出既虐又爆笑的情節，讓人忍不住一集接著一集追下去。

劉宇寧在《書卷一夢》飾演反派南珩。（本報資料照，愛奇藝國際站提供）劉宇寧在《書卷一夢》飾演反派南珩。（本報資料照，愛奇藝國際站提供）

劉宇寧這次在戲裡扮演反派主角「南珩」，戲裡的他是個冷傲皇子，看似冷酷無情，加上殺人不眨眼的霸氣將軍設定，很難讓人聯想到有任何笑點。但劉宇寧在神秘力量操控下，被搞得暈頭轉向，和李一桐成功演繹出喜劇CP感。

劉宇寧是橫跨演、歌、綜藝的全方位男星。（翻攝自微博）劉宇寧是橫跨演、歌、綜藝的全方位男星。（翻攝自微博）

出生於遼寧丹東的劉宇寧其實剛開始是懷抱歌手夢的普通男孩，學校畢業後他曾先後當過廚師、餐廳服務生，之後進入酒吧擔任駐唱歌手，之後更於2014年組成「摩登兄弟」，之後更憑首張個人專輯《十》獲得2020年東方風雲榜推薦專輯獎。以歌手身分出道後，劉宇寧也先後參加多檔綜藝節目，2019年第一部由他主演的《熱血少年》推出後，劉宇寧也成功跨足戲劇圈，曾演出《長歌行》、《安樂傳》、《一念關山》等多齣夯劇。

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