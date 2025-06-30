BTS忙內柾國私宅遭中國私生飯狂按密碼 公司霸氣怒告

BTS當中年紀最小的柾國，遇到中國籍私生粉在他的私宅外瘋狂按密碼。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國大勢團體「BTS」防彈少年團年紀最小的成員柾國私宅日前遭到中國私生飯意圖闖入，對方不斷狂按門口密碼，除了造成當事人困擾之外，今（30）所屬公司BIGHIT MUSIC發出聲明表示將積極配合警方調查，並強調對任何侵犯藝人權益的行為將「採取強硬法律手段」遏止歪風。

該起案件發生於6月11日晚間11時20分，一名30多歲的中國女粉絲，試圖闖入柾國位於首爾龍山區的私宅，由於不知道密碼，這名私生飯瘋狂輸入密碼，當場遭警方以現行犯逮捕。

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BTS所屬經紀公司BIGHIT MUSIC嚴正警告對於騷擾行為絕不寬貸。（翻攝自IG）

今BIGHIT MUSIC透過官方平台表示，對於網路上長期的惡意誹謗、散播不時訊息、性騷擾、人格侮辱等違法行為，絕對會以不容寬貸的強硬態度處理。聲明中強調「最近發生的成員私宅闖入事件，以提交相關CCTV（監視系統）證據，全力協助警方，確保嫌疑人受到合理刑事處罰」。

BIGHIT MUSIC強硬表示針對BTS成員屢屢遭遇跟蹤行為，公司絕對會立刻報警同時申請禁止令，更疾呼「任何威脅藝人隱私與安全的行為，皆絕不姑息，將採取最嚴厲的應對措施」。

BTS經紀公司表示BTS現在正努力履行兵役，即將回歸粉絲身邊，圖為柾國。（翻攝自IG）

公司也透露，關於網路社群上的惡意貼文、造謠、散播仇恨言論者，均已提告部分案件已於去年第三季判決確定。BIGHIT提醒：「BTS現在正努力履行兵役，即將回歸粉絲身邊，未來我們將更全面保護藝人不受惡意流言攻擊」呼籲外界切勿以身試法。

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